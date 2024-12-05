Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия тренирует операторов дронов-камикадзе на гражданском населении Украины – FT

Алена МазуренкоЧетверг, 5 декабря 2024, 12:13
Россия тренирует операторов дронов-камикадзе на гражданском населении Украины – FT
Российский FPV-дрон с прикрепленным самодельным взрывным устройством Фото предоставлено жителями Херсона

Россия использует мирное население украинских городов для улучшения своих атак дронами-камикадзе и навыков операторов дронов. Западные медиа считают, что оккупанты таким образом "экспериментируют" с гражданскими.

Источник: Financial Times

Дословно: "С середины лета мирное население Херсона стало объектом эксперимента, не имеющего прецедента в современной европейской войне: скоординированной российской кампании по уничтожению города путем преследования его жителей ударными беспилотными летательными аппаратами".

Реклама:

Детали: Отмечается, что дроны, иногда целым роем, зависают над домами, врываются в здания и преследуют людей на их автомобилях, велосипедах или просто пешеходов. Их целями являются гражданские.

Председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин считает, что россияне "охотятся" на гражданских: "Представьте, что это делает с человеком, какое психологическое воздействие".

По данным Прокудина, областной прокуратуры и полиции, с середины июля Херсон и соседние села вдоль западного берега Днепра подверглись более 9 500 атакам с использованием небольших беспилотников, в результате которых погибли по меньшей мере 37 человек и сотни получили ранения.

РЕКЛАМА:

Прокудин рассказал, что Россия разместила одни из "лучших подразделений беспилотников" за рекой Днепр.

По его словам, с противоположного от центра города берега россияне запускают самые современные модели беспилотников, совершенствуют боевые приемы и готовят новых операторов для своего вторжения.

Десятки видеозаписей атак беспилотников на гражданское население размещены на российских военных и про-военных Telegram-каналах. Проект CIR проанализировал и проверил 90 из них в новом отчете.

CIR обнаружил, что "подавляющее большинство" атак было направлено либо против движущихся, либо против неподвижных транспортных средств.

По словам Прокудина и других чиновников, украинская сторона подозревает, что Херсон использовался для "стрельбы по мишеням".

Использовавшиеся устройства, в том числе дроны FPV, китайские беспилотники Mavic, а иногда и большие "Ланцеты", нацелены на уязвимые, повседневные места: переполненные рынки, заправочные станции, кафе, почтовые отделения и центры гуманитарной помощи.

Отмечается, что с момента российского вторжения 1-миллионное население Херсонской области сократилось до 158 000. В Херсоне проживало 250 000 жителей, а сейчас - только 60 000.

Знать больше: Сафари на людей: в Херсоне российские военные массово атакуют гражданских с дронов

беспилотникиХерсонвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоТеракт в Днепре 14 декабря: полиция и СБУ задержали подозреваемого, виден российский след

В воскресенье отключения будут действовать 14 часов

NYT: Украинские власти отложили соглашение с США в сфере полезных ископаемых, чтобы его заключил Трамп

В Грузии утвердили президентом кандидата от партии власти

Парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту

Россия атаковала 132 БПЛА, из них 58 сбиты

Все новости...
беспилотники
Силы обороны сбили 30 из 44 запущенных Россией дронов
ИИ от OpenAI интегрируют в передовые американские системы борьбы с беспилотниками
Из-за дроновой атаки в Винницкой и Черниговской областях горели дома, авто и хозяйственные постройки
Последние новости
00:30
Федоров о наступлении россиян на Запорожье: Это – все вражеская ИПСО
00:10
Украинка Максименко завоевала золото Кубка мира по фехтованию на шпагах среди юниорок в Испании
23:53
обновляетсяРоссияне атакуют Украину ударными БпЛА
23:35
В воскресенье прогнозируют небольшой снег, на дорогах местами гололедица
23:29
"Когда я плакала, воспитательница изо всех сил щипала меня за живот". История жизни девушки, изуродованной интернатом
22:40
Генштаб: На фронте более 270 боев, больше всего – на Курском и Северском направлениях
22:23
Умеров договорился с США об углублении сотрудничества в сфере кибербезопасности
21:56
Власти Тбилиси перенесли открытие "елки"
21:30
фотоТеракт в Днепре 14 декабря: полиция и СБУ задержали подозреваемого, виден российский след
21:25
Оппозиция Грузии обратилась к ЕС на фоне выборов антизападного президента
Все новости...
Реклама:
Реклама: