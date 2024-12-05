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Бывший глава МИД Кулеба трудоустроился в США

Иванна Костина, Александр ШумилинЧетверг, 5 декабря 2024, 15:46
Бывший глава МИД Кулеба трудоустроился в США
Фото: Getty Images

Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба стал старшим научным сотрудником Центра науки и международных отношений Белфера при школе Кеннеди в Гарварде.

Источник: сообщение научного учреждения, передает "Европейская правда"

Детали: Как отмечают в Центре Белфера, Кулеба, который занимал должность главного дипломата Украины в течение первых двух с половиной лет полномасштабного вторжения России в Украину, является "международно признанным одним из самых влиятельных дипломатов своего поколения и глобальным поборником демократии, свободы и устойчивости".

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"Его назначение подчеркивает приверженность Центра Белфера решению острых мировых проблем в эпоху глубокой геополитической неопределенности", – говорится в сообщении.

Меган Л. О'Салливан, директор Центра науки и международных отношений, отметила: "Дмитрий Кулеба был центральной фигурой в том, как Украина и международное сообщество решали одну из самых больших проблем для почти 80-летнего либерального международного порядка и крупнейшей сухопутной войны в Европе со времен Второй мировой войны".

По ее словам, его назначение в Центр Белфера подчеркивает миссию учреждения подготовить следующее поколение лидеров, способных понимать сложный, быстро меняющийся мир и ориентироваться в нем.

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"Его присутствие станет вдохновением для наших студентов и жизненно важным ресурсом для нашего академического сообщества", – сказала ученая.

В Центре Белфера Кулеба сосредоточится на пересечении дипломатии, безопасности и устойчивости, исследуя стратегии противодействия автократии, укрепления демократических институтов и создания устойчивых международных коалиций.

Кулеба будет взаимодействовать со студентами, преподавателями и стипендиатами Гарвардской школы Кеннеди через семинары, лекции и менторство.

Позже в комментарии УП он рассказал, что это сотрудничество не предусматривает его переезда в США.

Предыстория:

МИДКулеба Дмитрий
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