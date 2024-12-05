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Зеленский высказался о Будапештском меморандуме: Ни одного дня не работал

Олег Павлюк, Станислав ПогориловЧетверг, 5 декабря 2024, 20:50
Зеленский высказался о Будапештском меморандуме: Ни одного дня не работал
Владимир Зеленский, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в четверг, 5 декабря, прокомментировал 30-летие подписания Будапештского меморандума, заявив, что Украине нужны реальные гарантии безопасности.

Источник: "Европейская правда"

Прямая речь: "Сегодня - 30 лет Будапештскому меморандуму. Десять лет войны. Ни одного дня этот документ не работал".

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Детали: По словам Зеленского, Будапештский меморандум имел "масштабное значение", когда был подписан, "но сегодня даже на много слов не заслуживает".

Глава государства добавил, что в связи с этим Украине нужны действенные гарантии: "реальное союзничество и реалистичный фундамент безопасности", оружие для защиты от врага и „единство, которое помогает выстоять даже в самые сложные моменты".

Справка: Будапештский меморандум был подписан 4 декабря 1994 года Украиной, Россией, США и Великобританией и предусматривал предоставление "заверений безопасности" (security assurances) в обмен на отказ Киева от ядерного оружия.

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Что предшествовало:

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Зеленскийгарантии безопасностиУкраина
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