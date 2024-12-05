Зеленский высказался о Будапештском меморандуме: Ни одного дня не работал
Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в четверг, 5 декабря, прокомментировал 30-летие подписания Будапештского меморандума, заявив, что Украине нужны реальные гарантии безопасности.
Источник: "Европейская правда"
Прямая речь: "Сегодня - 30 лет Будапештскому меморандуму. Десять лет войны. Ни одного дня этот документ не работал".
Детали: По словам Зеленского, Будапештский меморандум имел "масштабное значение", когда был подписан, "но сегодня даже на много слов не заслуживает".
Глава государства добавил, что в связи с этим Украине нужны действенные гарантии: "реальное союзничество и реалистичный фундамент безопасности", оружие для защиты от врага и „единство, которое помогает выстоять даже в самые сложные моменты".
Справка: Будапештский меморандум был подписан 4 декабря 1994 года Украиной, Россией, США и Великобританией и предусматривал предоставление "заверений безопасности" (security assurances) в обмен на отказ Киева от ядерного оружия.
Что предшествовало:
- Ранее на этой неделе МИД Украины опубликовало официальную позицию о том, что Украина не согласится на те гарантии безопасности, которые являются заменителями членства в НАТО.
- А министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина получила горький урок из надежд на Будапештский меморандум, и таких ошибок больше нельзя повторять.
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