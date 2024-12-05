За сутки россияне применили 599 дронов-камикадзе – Генштаб

На фронте с начала суток 5 декабря состоялось 170 боевых столкновений, россияне применили 599 дронов-камикадзе.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00 5 декабря

Дословно: "За сегодня противник нанес по территории Украины два ракетных удара четырьмя ракетами, использовал для поражения 599 дронов-камикадзе. Осуществил более 3,2 тысячи обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов".

Реклама:

Детали: На Харьковском направлении одну атаку врага отбито неподалеку Тихого. Кроме того, оккупанты нанесли авиаудар в районе Круглого.

На Купянском направлении враг в течение дня пять раз пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку Новой Кругляковки, Лозовой и Синьковки.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 15 раз в районах Грековки, Твердохлебово, Ямполовки, Тернов, Заречного, Торского, Дружелюбовки, Белогоровки и в Серебрянском лесу.

РЕКЛАМА:

На Краматорском направлении активность врага вылилась в пять боевых столкновений вблизи Часового Яра, Ступочек и Предтечино.

На Торецком направлении продолжается одно боестолкновение вблизи Торецка, пять вражеских штурмов наши защитники остановили в районах Торецка и Нелиповки.

Враг 37 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении. С начала суток оккупанты атаковали в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Желтое, Пушкино, Новотроицкое, Шевченко, Новопустинка.

На Кураховском направлении враг атаковал наши позиции вблизи Берестков, Старых Тернов, Зари, Сонцовки, Курахово, Дальнего, Елизаветовки, Анновки, Романовки и Успеновки. В настоящее время украинские воины отбили все 47 атак противника.

На Времовском направлении наши войска отражали 35 атак п4облизу Константинопольского, Разлива, Сухих Ялов, Макаровки и Новодаровки.

На Ореховском направлении нашими защитниками отражена атака противника в направлении Новоданиловки.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции три раза.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции в Курской области, в настоящее время известно о 15 боестолкновениях и более 450 обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений.