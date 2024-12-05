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Генсек Совета Европы надеется на прогресс в 2025 году по спецтрибуналу для преступлений РФ

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 5 декабря 2024, 23:31
Генсек Совета Европы надеется на прогресс в 2025 году по спецтрибуналу для преступлений РФ
Ален Берсе. Фото Дмитрия Ларина, Украинская правда

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе ожидает, что в апреле 2025 года удастся достичь практических шагов на пути к созданию спецтрибунала по преступлению агрессии России против Украины.

Источник: об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве в четверг, 5 декабря, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ"

Детали: Берсе выразил надежду, что в апреле следующего года "мы сможем сделать практические вещи, чтобы начать работу специального трибунала".

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"Я вижу хорошие перспективы того, что мы достигнем прогресса в следующем году", – сказал он, добавив, что для этого нужна „как можно более широкая поддержка как можно большего количества стран".

Генсек заверил, что Совет Европы в случае необходимости также готов присоединиться к продвижению спецтрибунала, в частности чтобы разработать рамки, в которых можно было бы работать.

"Сейчас не могу предоставить больше информации, но я и раньше был уверен, мы достигнем прогресса на этом пути. Этот процесс сейчас продолжается, хочу вас заверить, что шаг вперед будет", – подытожил Берсе.

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Обсуждение спецтрибунала для России за преступление агрессии продолжается с 2022 года, но практического прогресса в этом вопросе долгое время не было.

Главная причина заключается в том, что Украина выступает за создание международного трибунала (то есть на базе международной организации), а ключевые западные союзники – за так называемый гибридный формат (когда трибунал проходит по украинскому законодательству, но с поддержкой международных партнеров).

В ноябре Коалиция государств по созданию спецтрибунала согласовала ключевые параметры работы трибунала, в частности относительно его юрисдикции, и разработала дорожную карту с "конкретными дальнейшими шагами".

Подробнее – в статье: Новые правила трибунала для Путина. Почему Банковая отказалась от создания "гибридного" суда.

ЕвропатрибуналРосcиявойна
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