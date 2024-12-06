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Оккупанты перекрывали Крымский мост, соцсети сообщали о взрывах в Керчи

Ольга ГлущенкоПятница, 6 декабря 2024, 06:20
Оккупанты перекрывали Крымский мост, соцсети сообщали о взрывах в Керчи
Крымский мост, иллюстративное фото: ТАСС

Утром 6 декабря россияне перекрыли Крымский мост, в соцсетях сообщают о взрывах в Керчи.

Источник: "Крымский мост: оперативная информация" в Telegram, "Крымский ветер"

Дословно "Крымский мост": "Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто".

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Детали: "Крымский ветер" сообщил, что утром в Керчи шумно.

По данным, Telegram-канала, в Керчи дрожат окна от взрывов.

Обновлено: После 9 утра оккупанты сообщили о возобновлении движения по Крымскому мосту.

КрымвзрывКерченский моствойна
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