Оккупанты перекрывали Крымский мост, соцсети сообщали о взрывах в Керчи
Пятница, 6 декабря 2024, 06:20
Утром 6 декабря россияне перекрыли Крымский мост, в соцсетях сообщают о взрывах в Керчи.
Источник: "Крымский мост: оперативная информация" в Telegram, "Крымский ветер"
Дословно "Крымский мост": "Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто".
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Детали: "Крымский ветер" сообщил, что утром в Керчи шумно.
По данным, Telegram-канала, в Керчи дрожат окна от взрывов.
Обновлено: После 9 утра оккупанты сообщили о возобновлении движения по Крымскому мосту.