76% опрошенных американцев опасаются, что РФ может ударить ядерным оружием по Украине

Опрос Института Рональда Рейгана показал рост беспокойства со стороны граждан Соединенных Штатов относительно риска применения Россией ядерного оружия.

Источник: "Европейская правда"

Детали: По данным исследования, 76% респондентов опасаются, что РФ может применить ядерное оружие в войне против Украины.

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Еще 70% обеспокоены тем, что Россия может осуществить ядерную атаку на США.

Как отмечают авторы опроса, это на 10 процентных пунктов больше, чем в 2021 году.

Предыстория:

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Разведка США считает, что решение Вашингтона разрешить Украине запускать американское оружие вглубь России не увеличило риск ядерной атаки со стороны РФ.

19 ноября хозяин Кремля Владимир Путин подписал обновленную ядерную доктрину, в которой расширили условия применения российского ядерного оружия.

Путин также пригрозил государствам Запада ударами после разрешения Украине использовать западные ракеты для поражения территории России.

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