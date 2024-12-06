76% опрошенных американцев опасаются, что РФ может ударить ядерным оружием по Украине
Пятница, 6 декабря 2024, 11:38
Опрос Института Рональда Рейгана показал рост беспокойства со стороны граждан Соединенных Штатов относительно риска применения Россией ядерного оружия.
Источник: "Европейская правда"
Детали: По данным исследования, 76% респондентов опасаются, что РФ может применить ядерное оружие в войне против Украины.
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Еще 70% обеспокоены тем, что Россия может осуществить ядерную атаку на США.
Как отмечают авторы опроса, это на 10 процентных пунктов больше, чем в 2021 году.
Предыстория:
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- Разведка США считает, что решение Вашингтона разрешить Украине запускать американское оружие вглубь России не увеличило риск ядерной атаки со стороны РФ.
- 19 ноября хозяин Кремля Владимир Путин подписал обновленную ядерную доктрину, в которой расширили условия применения российского ядерного оружия.
- Путин также пригрозил государствам Запада ударами после разрешения Украине использовать западные ракеты для поражения территории России.
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