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76% опрошенных американцев опасаются, что РФ может ударить ядерным оружием по Украине

Ирина Кутелева, Валентина РоманенкоПятница, 6 декабря 2024, 11:38
76% опрошенных американцев опасаются, что РФ может ударить ядерным оружием по Украине
иллюстративное фото Getty Images

Опрос Института Рональда Рейгана показал рост беспокойства со стороны граждан Соединенных Штатов относительно риска применения Россией ядерного оружия.

Источник: "Европейская правда"

Детали: По данным исследования, 76% респондентов опасаются, что РФ может применить ядерное оружие в войне против Украины.

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Еще 70% обеспокоены тем, что Россия может осуществить ядерную атаку на США.

Как отмечают авторы опроса, это на 10 процентных пунктов больше, чем в 2021 году.

Предыстория:

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ядерное оружиесоциологияСШАвойна
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