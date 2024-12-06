Американцы преимущественно считают, что Украина в настоящее время проигрывает войну – опрос

Согласно опросу, проведенному институтом Рональда Рейгана, война России против Украины, в частности, рассуждения относительно ее потенциального исхода, разделила американское общественное мнение, показали данные опроса.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на опрос

Детали: В частности, 41% опрошенных считают, что Россия сейчас побеждает в войне, причем такое восприятие более распространено среди 45% избирателей Дональда Трампа.

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Лишь 24% считают, что Украина побеждает, причем избиратели Камалы Харрис (29%) выражают больше оптимизма, чем избиратели Трампа (21%).

Еще 22% считают, что ни одна из сторон не побеждает.

Ожидания относительно исхода конфликта также различаются: более трети (33%) прогнозируют, что Россия захватит часть украинской территории, тогда как 26% считают, что война затянется на неопределенный срок.

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Лишь 17% верят, что Украина полностью оттеснит Россию со своей территории. Еще меньше респондентов (14%) считают, что Россия захватит всю Украину.

В то же время большинство опрошенных (59%) считают, что Украина будет вести переговоры о мире, даже если для этого придется уступить России часть территории. Эту точку зрения разделяет большинство как избирателей Трампа (63%), так и избирателей Харриса (55%).

Остаются высокими также опасения по поводу более широких последствий этой войны: 78% опасаются расширения на страны НАТО, а 75% – того, что это может подтолкнуть другие авторитарные режимы к вторжению в демократические страны-соседи.

Предыстория: