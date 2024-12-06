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Путин прилетел в Минск

Валентина РоманенкоПятница, 6 декабря 2024, 13:11
Путин прилетел в Минск
скриншот сервиса Flightradar

Российский правитель Владимир Путин прибыл в Минск для участия в заседании Высшего госсовета Союзного государства 6 декабря.

Источник: государственное информагентство РБ "БелТА",  мониторинговый проект "Беларускі Гаюн"

Детали: "БелТА" пишет, что участники заседания планируют рассмотреть ход выполнения основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы и подготовленную концепцию безопасности Союзного государства.

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По данным "Гаюна", борт Путина Ил-96-300ПУ (RA-96025) совершил посадку в национальном аэропорту "Минск" в 13:42. Его самолет сопровождали 2 истребителя.

Самолёт вылетел из Внуково в 12:37 по местному времени. Номер рейса — RSD509. Вместе с ним, как обычно, летел и борт-двойник под регистрационным номером RA-96022.

Кроме того, в Минск уже прибыли Сергей Шойгу, Валентина Матвиенко, Михаил Мишустин, Дмитрий Песков и Николай Патрушев, и из-за них в центре Минска перекрывают движение всех видов транспорта.

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В предыдущий раз Путин прилетал в Беларусь 23 мая 2024, и тогда провел ночь вместе с самопровозглашенным президентом РБ Александром Лукашенко в резиденции последнего на Минском море (там же, где в 2023 году тот встречался с Евгением Пригожиным), отмечают аналитики "Гаюна".

ПутинБеларусь
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