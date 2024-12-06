Сирийские повстанцы подошли к важному городу Хомс: тысячи людей начали выезжать
В течение последней ночи тысячи людей бежали из города Хомс в центре Сирии, после того как повстанцы, выступающие против режима Башара Асада, подошли к нему вплотную.
Источник: Reuters
Детали: Ссылаясь группы военного мониторинга и местных жителей агентство пишет, что тысячи людей бежали в течение ночи и утром в пятницу. В сети публиковали видео с очередями машин, пытавшихся выехать из Хомса. Повстанцы заявили, что захватили города Талбиса и Растан, приблизившись к Хомсу на расстояние нескольких километров.
Оперативный штаб повстанцев призвал жителей Хомса к восстанию, заявив: "Ваше время пришло".
Захват Хомса отрезал бы Дамаск от побережья на западе, где российские союзники Асада имеют военно-морскую базу и авиабазу.
Мониторинговая группа Сирийская обсерватория по правам человека, базирующаяся в Великобритании, сообщила, что тысячи людей начали бежать из Хомса в ночь на четверг в направлении средиземноморских прибрежных районов Латакии и Тартуса, опорных пунктов правительства.
Руководитель сирийской группировки, которая ведет широкомасштабное наступление, заявил, что его группа - бывший филиал "Аль-Каиды", теперь известная как "Хайят Тахрир аш-Шам" - имеет целью "развивать Сирию" и вернуть сирийских беженцев из Ливана и Европы на родину.
Reuters пишет, что сейчас Асаду пытаются помочь немногочисленные группы военных "Хезболлы", которые ночью отправились из Ливана в Сирию.
Дословно: "Сирийский военный офицер и два региональных чиновника, близкие к Тегерану, также сообщили Reuters, что элитные силы поддерживаемой Ираном „Хезболлы" ночью пересекли границу с Ливаном и заняли позиции в Хомсе".
Предыстория:
- В четверг 5 декабря стало известно, что сирийским повстанцам удалось вытеснили проправительственные силы из важного города Хама и взять его под свой контроль.