Сирийские повстанцы подошли к важному городу Хомс: тысячи людей начали выезжать

В течение последней ночи тысячи людей бежали из города Хомс в центре Сирии, после того как повстанцы, выступающие против режима Башара Асада, подошли к нему вплотную.

Источник: Reuters

Детали: Ссылаясь группы военного мониторинга и местных жителей агентство пишет, что тысячи людей бежали в течение ночи и утром в пятницу. В сети публиковали видео с очередями машин, пытавшихся выехать из Хомса. Повстанцы заявили, что захватили города Талбиса и Растан, приблизившись к Хомсу на расстояние нескольких километров.

Реклама:

Оперативный штаб повстанцев призвал жителей Хомса к восстанию, заявив: "Ваше время пришло".

Захват Хомса отрезал бы Дамаск от побережья на западе, где российские союзники Асада имеют военно-морскую базу и авиабазу.

Данные с syria.liveuamap.com

Мониторинговая группа Сирийская обсерватория по правам человека, базирующаяся в Великобритании, сообщила, что тысячи людей начали бежать из Хомса в ночь на четверг в направлении средиземноморских прибрежных районов Латакии и Тартуса, опорных пунктов правительства.

РЕКЛАМА:

Руководитель сирийской группировки, которая ведет широкомасштабное наступление, заявил, что его группа - бывший филиал "Аль-Каиды", теперь известная как "Хайят Тахрир аш-Шам" - имеет целью "развивать Сирию" и вернуть сирийских беженцев из Ливана и Европы на родину.

Reuters пишет, что сейчас Асаду пытаются помочь немногочисленные группы военных "Хезболлы", которые ночью отправились из Ливана в Сирию.

Дословно: "Сирийский военный офицер и два региональных чиновника, близкие к Тегерану, также сообщили Reuters, что элитные силы поддерживаемой Ираном „Хезболлы" ночью пересекли границу с Ливаном и заняли позиции в Хомсе".

Предыстория: