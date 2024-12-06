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Россия ударила баллистикой по Кривому Рогу: есть погибшие, среди раненых – ребенок

Валентина РоманенкоПятница, 6 декабря 2024, 17:21
Россия ударила баллистикой по Кривому Рогу: есть погибшие, среди раненых – ребенок
фото ОВА

Российские оккупационные войска ударили по Кривому Рогу: по предварительным данным есть погибшие, среди пострадавших - ребенок.

Источник: ГСЧС, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь: "В Кривом Роге двое погибших. И, предварительно, 8 пострадавших. Из них половина - госпитализированы в состоянии средней тяжести.

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Один человек не выходит на связь. Спасатели обследуют разбитое здание".

Детали: По предварительным данным, в городе повреждено админздание. Первоначально сообщалось об одном погибшем, Лысак отмечал, что среди пострадавших - 6-летний ребенок. Мальчик - в больнице в состоянии средней тяжести.

Позже руководитель ОВА написал, что в городе - двое погибших, но потом убрал эту часть сообщения.

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Обновлено: Позже спасатели сообщили о 2 погибших, еще 16 пострадали (из них 1 ребенок). Под завалами вероятно находится 1 человек.

Разрушено трехэтажное здание, повреждены жилые дома и автомобили.

У людей резаные и убойные раны, осколочные ранения. Всем оказывается необходимая медпомощь, добавил Лысак.

Обновлено в 23:04: Офис генпрокурора сообщил, что известно о двух погибших. 17 человек пострадали, среди которых 6-летний мальчик.

 
фото ова

Детали: Ранее Воздушные силы сообщали об угрозе баллистики с временно оккупированного Крыма и призвали жителей Кривого Рога находиться в укрытиях.

Кривой Рогракетный удар
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