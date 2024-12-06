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Возле границы с Украиной в Румынии обнаружили тела двух погибших мужчин

Валентина РоманенкоПятница, 6 декабря 2024, 18:11
Возле границы с Украиной в Румынии обнаружили тела двух погибших мужчин
фото румынских спасателей

В Румынии зафиксировали два трагических случая: в горах погиб украинец, который незаконно пересек границу, еще одно тело гражданина Украины обнаружили в реке Тиса.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: По информации, которую украинским пограничникам предоставили представители Пограничной полиции Румынии (данные поступили вечером 4 декабря), в горах погиб мужчина, который незаконно пересек границу с Украиной. Его тело обнаружили румынские спасатели в 200 метрах от границы, при нем были документы, в которых отмечалось, что это гражданин Украины 1995 года рождения.

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Мужчина вместе с двумя другими лицами совершил незаконное пересечение государственной границы на одном из горных участков в Ивано-Франковской области. Однако, не рассчитал свои силы и, вероятно, умер от повышения давления и переохлаждения. Точную причину смерти установит экспертиза.

Его спутники обратились за помощью к спасательным службам Румынии.

Румынские горные спасатели обнародовали информацию о ходе этой операции. Они отметили, что она была сложной и длительной: из-за снега толщиной полметра, тумана, мороза до - 11 градусов и сложного рельефа.

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В спасении граждан Украины были задействованы 2 группы, которые поднимались на гору с разных сторон. Из-за непогоды авиацию длительное время не было возможности применить. Вся операция длилась около 22 часов.

 

Кроме этого, 6 декабря пограничники Мукачевского отряда получили информацию от румынских коллег, что те обнаружили в реке Тиса тело мужчины с признаками длительного пребывания в воде. Утопленника обнаружили в районе населенного пункта Кимпулунг-ла-Тиса (Румыния), что напротив населенного пункта Грушево (Украина).

Сейчас личность погибшего устанавливается.

Дословно ГПСУ: "Напоминаем, что с начала военного положения в Украине зафиксировано уже около 50 фактов гибели мужчин во время незаконного пересечения государственной границы.

В очередной раз обращаем внимание граждан на опасность и предостерегаем от попыток незаконного пересечения государственной границы".

Пограничная службаРумынияуклонисты
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