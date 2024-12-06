Россияне атаковали Запорожье: 10 человек погибли, 24 травмированы

Вечером 6 декабря российская армия атаковала Запорожье, известно о 10 погибших и 24 раненых.

Источник: Запорожская ОГА и городской совет, Офис генпрокурора

Детали: Около 18:00 в городе прогремели взрывы. Председатель ОВА Иван Федоров впоследствии сообщил, что в результате атаки врага на Запорожскую область есть раненые, пылает СТО.

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Росіяни атакували Запоріжжя: семеро людей загинули

Фото - Запорізька ОВА та міська рада pic.twitter.com/aCP9qD2mFH — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) December 6, 2024

В некоторых общинах проблемы с электроэнергией.

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Позже местные власти сообщили о 7 погибших людях.

Впоследствии Федоров сообщил, что у пострадавших осколочные ранения и травмы головы, среди них дети.

В 19:26 глава ОВА сообщил, что количество погибших возросло до 9. Также 6 человек пострадали, среди них дети 4 и 11 лет.

По данным Офиса генпрокурора, удар полностью разрушил авторемонтный комплекс, повредил магазины, многоэтажки и другую инфраструктуру.

фото - запорожская областная прокуратура

фото - запорожская областная прокуратура

Также правоохранители сообщили, что количество раненых возросло до 17.

В 20:27 в горсовете сообщили о 19 раненых, парень 23 лет в очень тяжелом состоянии.

Обновлено в 20:52: В Нацполиции уточнили, что оккупанты нанесли два удара - по Запорожью и Запорожскому району. Первый удар был по жилому району города. Второй - по открытому участку на территории Запорожского района.

Позже сообщили, что количество раненых возросло до двадцати. Среди них четырехмесячная девочка.

По состоянию на 22:07 в МВД сообщили, что количество погибших в результате авиаудара по городу возросло до 10. Травмированы 22 человека.

В 22:16 Федоров сообщил, что количество пострадавших возросло до 24.