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Макрон 7 декабря примет Трампа и Зеленского перед открытием Нотр-Дама перед открытием Нотр-Дама

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПятница, 6 декабря 2024, 21:21
Макрон 7 декабря примет Трампа и Зеленского перед открытием Нотр-Дама перед открытием Нотр-Дама
Зеленский и Макрон на встрече в Киеве в июне 2022 года. Фото - Alexey Furman/Getty Images

Президент Франции Эмманюэль Макрон в субботу, 7 декабря, примет президента Украины Владимира Зеленского и избранного президента США Дональда Трампа в Елисейском дворце.

Источник: эту информацию пресс-служба французского лидера распространила вечером в пятницу, 6 декабря, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP

Детали: В Елисейском дворце заявили, что Макрон примет избранного президента США Дональда Трампа, а затем – Зеленского, после чего отправится на открытие Собора Парижской Богоматери.

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Встреча французского президента с Трампом состоится в 17:00 по Киеву, а с Владимиром Зеленским – в 18:00.

Там не уточнили, запланирована ли встреча между Трампом и Зеленским, о чем ранее писали СМИ – или в двустороннем, или в трехстороннем формате с участием лидера Франции.

Ранее Трамп публично подтвердил участие в церемонии открытия Собора Парижской Богоматери, куда также пригласили около полусотни первых лиц разных государств.

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Напомним, Владимир Зеленский этой осенью встречался с Трампом в Нью-Йорке, а после дня выборов провел с ним телефонный разговор.

На этой неделе руководитель Офиса президента Андрей Ермак, избранный вице-президент США Джей Ди Вэнс и будущий советник по национальной безопасности Майк Уолтц встретились в Вашингтоне.

ФранцияЗеленский
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