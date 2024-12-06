"Схемы": Среди влиятельных правоохранителей есть 14 земляков Татарова, которые имеют с ним связи

Журналисты установили около полутора десятков правоохранителей, которые происходят из городка Новоукраинка на Кировоградщине, где вырос заместитель главы Офиса президента Украины Олег Татаров.

Источник: расследование "Схем"

Детали: По данным расследователей, эти правоохранители имеют с Татаровым общий карьерный, научный путь или родственные связи. А теперь занимают влиятельные должности в системе органов внутренних дел, Нацполиции и Госбюро расследований.

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В частности, на должности начальника управления расследования преступлений, выявленных департаментом стратегических расследований и департаментом киберполиции работает брат Олега Татарова – Андрей Мельниченко. Им руководит Максим Цуцкиридзе, о связях которого с Татаровым уже было известно ранее.

Заместителем Цуцкиридзе также работает Артем Шевчишен. Он с выше упомянутым Мельниченко дружат со времен учебы в академии внутренних дел, о чем свидетельствуют их совместные фото того периода, опубликованные в соцсетях.

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Шевчишен – частый соавтор научных работ как с Татаровым, так и с Цуцкиридзе.

Также из Новоукраинки походят братья Игорь и Виктор Луговые.

Виктор возглавляет следствие Нацполиции всей Киевской области, а Игорь – советник главы департамента обеспечения работы главы Нацполиции Украины. Последний также имеет общие публикации с Татаровым, преимущественно на тему образования в системе подготовки милицейских кадров.

В подчинении Виктора Лугового тоже на руководящих должностях работают еще двое правоохранителей родом из Новоукраинки. В частности, его заместитель 29-летний Вячеслав Матвийчук. А также – начальник одного из отделов Нацполиции Киевской области 32-летний Виталий Кушнеров, который писал диссертацию под руководством Татарова.

Еще одни братья-чиновники родом из Новоукраинки – Олег и Александр Тарасенко.

Александр Тарасенко работает директором департамента образования, науки и спорта Министерства внутренних дел Украины, а Олег Тарасенко – заместителем начальника департамента миграционной полиции Нацпола. Оба уже пересекались с Татаровым на научном поприще.

Влиятельных земляков Татарова нашли журналисты и в Главном следственном управлении Государственного бюро расследований. Там заместителями начальников отделов работают Вадим Загамула и Станислав Стратонов. Они тоже писали диссертацию под руководством Олега Татарова.

В киевском управлении ГБР есть еще одни давние знакомые Татарова из Новоукраинки. В частности Артем Спусканюк, заместитель руководителя следственного отдела в ГБР столицы, который тоже защищал диссертацию под руководством Татарова. И Артем Козаченко, старший следователь ГБР в киевском теруправлении, который, судя по многочисленным совместным фотографиям в соцсетях, является юношеским другом брата Олега Татарова – Андрея Мельниченко.

На запросы журналистов о том, продолжают ли они общаться с заместителем председателя ОП и способствовал ли он получению ими должностей четверо вышеперечисленных работников ГБР ответили, что контактов с ним не поддерживают.

Чиновники из других правоохранительных органов на запросы журналистов не ответили.

Сам Татаров пока тоже не ответил на запрос редакции "Схем".