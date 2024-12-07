В Конотопе прогремел взрыв до объявления тревоги – мэр
Суббота, 7 декабря 2024, 06:36
Утром 7 декабря в городе Конотоп Сумской области из-за российской атаки баллистикой взрыв прогремел до объявления воздушной тревоги.
Источник: мэр Конотопа Артем Семенихин, Сумская ОВА
Детали: О первом взрыве Семенихин сообщил в 6:17.
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Он отметил, что россияне атакуют город баллистикой из оккупированного Крыма.
Семенихин отметил, что сигналы воздушной тревоги прозвучали после взрыва.
Обновлено: Позже в Сумской ОВА уточнили, что 7 декабря враг нанес ракетный удар по инфраструктуре Конотопской громады.
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И добавили, что последствия удара выясняются.