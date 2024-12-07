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Только на Херсонщине ранены 17 гражданских за сутки

Роман ПетренкоСуббота, 7 декабря 2024, 08:28
Только на Херсонщине ранены 17 гражданских за сутки
Getty Images

Из-за российской агрессии в Херсонской области в течение 6-7 декабря по меньшей мере 17 человек получили ранения, из них - 1 ребенок.

Источник: Херсонская ОВА

Детали: Один из этих гражданских пострадал рано в субботу в результате артобстрела. У него - взрывная и черепно-мозговая травмы, контузия.

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В пятницу российские военные били по жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 16 частных домов. Также оккупанты повредили газопровод, зернохранилище, автозаправочную станцию и частные автомобили.

Под вражеским огнем и авиаударами оказались Камышаны, Тягинка, Михайловка, Антоновка, Станислав, Широкая Балка, Змеевка, Берислав, Белозерка, Велетенское, Томина Балка, Новокаиры, Нововоронцовка, Зоровка, Шляховое, Понятовка, Давыдов Брод, Веселое, Малая Александровка и город Херсон.

Херсонская область
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