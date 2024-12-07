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Россияне атаковали 14 беспилотниками, из них половина сбиты

Роман ПетренкоСуббота, 7 декабря 2024, 08:53
Россияне атаковали 14 беспилотниками, из них половина сбиты
фото: ВС

В небе Украины в ночь на 7 декабря сбито 7 вражеских БпЛА из 14 запущенных россиянами, еще один из них полетел в направлении России.

Источник: Воздушные силы

Детали: Известно, что россияне атаковали из Приморско-Ахтарска.

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ПВО работала в Киевской, Винницкой, Одесской, Черкасской и Житомирской областях.

Кроме семи сбитых, еще шесть беспилотников локационно потеряно и один вышел из подконтрольного воздушного пространства в направлении РФ.

Воздушные силы ВСУПВОбеспилотники
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