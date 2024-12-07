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На Буковине нашли и обезвредили неразорвавшуюся ракету Х-101

Роман ПетренкоСуббота, 7 декабря 2024, 15:33
На Буковине нашли и обезвредили неразорвавшуюся ракету Х-101
фото: НПУ

При обследовании зоны падения обломков сбитого вражеского объекта полицейские взрывотехники обнаружили в Днестровском районе боевую часть российской ракеты Х-101, которая не сдетонировала.

Источник: Нацполиция

Детали: Отмечается, что специалисты уничтожили взрывоопасный предмет.

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Полиция не уточняет, когда нашли ракету, но предоставляет фото и видео.

 

Также правоохранители напоминают, что в случае обнаружения боеприпасов, частей ракет, снарядов, БпЛА или других взрывоопасных или подозрительных предметов категорически запрещается приближаться к ним. О находке необходимо немедленно сообщить профильные службы.

ракетный ударполиция
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