На Буковине нашли и обезвредили неразорвавшуюся ракету Х-101
Суббота, 7 декабря 2024, 15:33
При обследовании зоны падения обломков сбитого вражеского объекта полицейские взрывотехники обнаружили в Днестровском районе боевую часть российской ракеты Х-101, которая не сдетонировала.
Источник: Нацполиция
Детали: Отмечается, что специалисты уничтожили взрывоопасный предмет.
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Полиция не уточняет, когда нашли ракету, но предоставляет фото и видео.
Также правоохранители напоминают, что в случае обнаружения боеприпасов, частей ракет, снарядов, БпЛА или других взрывоопасных или подозрительных предметов категорически запрещается приближаться к ним. О находке необходимо немедленно сообщить профильные службы.