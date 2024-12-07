Минкульт обещает прозрачный отбор директора Центра страткоммуникаций, Быков отрицает обвинения

В Минкульте заявили, что проведут открытый и прозрачный отбор на определение нового руководителя Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности после перерегистрации учреждения, а и.о. директора Центра Сергей Быков категорически отрицает обвинения в поддержке Виктора Медведчука и пророссийской позиции.

Источник: замминистра культуры и стратегических коммуникаций по вопросам европейской интеграции Андрей Наджос в комментарии Укринформу, Быков в Facebook, глава ЦПД Андрей Коваленко в комментарии УП

Детали: В пятницу и.о. директора Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности был назначен политконсультант Сергей Быков, который, по данным СМИ, ранее поддерживал Виктора Медведчука.

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Прямая речь Наджоса: "После изменения названия министерства в сентябре 2024 года к сфере нашей компетенции были отнесены вопросы стратегических коммуникаций и начался процесс формирования новой стратегии. Этот новый приоритет требует от министерства существенного усиления соответствующих возможностей существующих структур в рамках министерства.

Одной из таких ключевых структур является Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, который до последнего времени имел статус подразделения информационного агентства "Укринформ". Этот статус не позволяет Центру в полной мере реализовывать новые задачи министерства в сфере стратегических коммуникаций в соответствии с вызовами сегодняшнего дня.

Институциональное усиление работы Центра предусмотрено Планом мероприятий по реализации Стратегии информационной безопасности на период до 2025 года. Поэтому руководством министерства было принято логичное решение об осуществлении необходимых юридических процедур для введения Центра в правовое поле путем переименования другого государственного предприятия в сфере управления МКСК".

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Детали: Наджос отметил, что для реализации процесса перерегистрации появилась объективная необходимость временного назначения Сергея Быкова, который в свое время работал в Центре, на должность исполняющего обязанности директора государственного предприятия.

Замминистра отметил, что процесс регистрации будет оперативным, а после его завершения министерством будет проведен открытый и прозрачный отбор на определение нового руководителя Центра.

Обновлено: Вместе с тем, сам Сергей Быков опубликовал пост в Facebook, где опроверг все обвинения относительно пророссийской позиции и работе на Медведчука.

"Я никогда не сотрудничал с Медведчуком или политическими силами, которые продвигали пророссийскую повестку дня. Наоборот моя позиция всегда была и остается последовательно проукраинской", - написал он.

Быков привел ссылки на свои публикации того времени. Он также уверяет, что в 2021 году приветствовал решение властей о санкциях против каналов Медведчука, которые распространяли кремлевскую дезинформацию.

Кроме того, Быков назвал ложью и фейком заявления, что он называл революцию Достоинства "государственным переворотом".

При этом в открытых источниках можно найти свидетельства о работе Быкова на Медведчука.

В своем посте Быков также утверждает, что в сотрудничестве с Центром противодействия дезинформации при СНБО и стейкхолдерами присоединился к формированию базы данных российских агентов гибридного влияния в спорте. Однако глава ЦПД Андрей Коваленко в комментарии УП опроверг участие Быкова в этом проекте.

Прямая речь Коваленко: "Список спортсменов готовил ЦПД СНБО. Сейчас Минмолодежьспорта партнеры проекта. Но Быкова там нет".

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Что предшествовало: 6 декабря сообщалось, что Министерство культуры и страткоммуникаций переименовало "Научный центр развития туризма" в "Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности" и назначило исполняющим обязанности директора политконсультанта Сергея Быкова. Он до ноября 2024 года работал заместителем начальника управления стратпланирования и коммуникаций и начальником отдела взаимодействия с общественностью и медиа Министерства молодежи и спорта.

По данным СМИ, Быков после революции Достоинства в СМИ выступал с тезисами в пользу кума российского лидера Виктора Медведчука, которого в 2022 году обменяли на военнопленных с "Азовстали", и открыто поддерживал госизменника. В частности, отмечал, что вместо сотрудничества с ЕС и НАТО нужно воплощать "мирный план Медведчука". Быков даже называл революцию Достоинства "государственным переворотом".