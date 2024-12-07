Встреча Зеленского, Трампа и Макрона длилась 35 минут, заявлений не было

Встреча президента Владимира Зеленского с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и избранным президентом США Дональдом Трампом длилась 35 минут.

Источник: пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров в комментарии "Европейской правде"

Прямая речь: "(Встреча) завершилась. Она длилась около 35 минут".

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Детали: По его словам, Зеленский, Макрон и Трамп встречались с глазу на глаз, в комнате больше никого не было.

Заявлений для прессы после встречи, не было, добавил Никифоров.

PRESIDENT TRUMP IN FRANCE — AMERICA IS BACK! pic.twitter.com/gDJCcD0dv0 РЕКЛАМА: December 7, 2024

Что предшествовало: Французские СМИ перед этим сообщили, что Зеленский прибыл в Елисейский дворец в 17.30 по местному времени.

Перед этим туда прибыл Трамп.

Лидеры прибыли в Париж по случаю открытия восстановленного после пожара Нотр-Дама. Все торжества в рамках открытия Собора Парижской Богоматери после реконструкции будут проходить внутри него в связи с плохой погодой.