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Встреча Зеленского, Трампа и Макрона длилась 35 минут, заявлений не было

Иванна Костина, Катерина ТищенкоСуббота, 7 декабря 2024, 19:35
Встреча Зеленского, Трампа и Макрона длилась 35 минут, заявлений не было
Зеленский, Трамп и Макрон, фото ОП

Встреча президента Владимира Зеленского с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и избранным президентом США Дональдом Трампом длилась 35 минут.

Источник: пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров в комментарии "Европейской правде"

Прямая речь: "(Встреча) завершилась. Она длилась около 35 минут".

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Детали: По его словам, Зеленский, Макрон и Трамп встречались с глазу на глаз, в комнате больше никого не было.

Заявлений для прессы после встречи, не было, добавил Никифоров.

Что предшествовало: Французские СМИ перед этим сообщили, что Зеленский прибыл в Елисейский дворец в 17.30 по местному времени.

Перед этим туда прибыл Трамп.

Лидеры прибыли в Париж по случаю открытия восстановленного после пожара Нотр-Дама. Все торжества в рамках открытия Собора Парижской Богоматери после реконструкции будут проходить внутри него в связи с плохой погодой.

ЗеленскийТрампМакрон
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