Встреча Зеленского, Трампа и Макрона длилась 35 минут, заявлений не было
Встреча президента Владимира Зеленского с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и избранным президентом США Дональдом Трампом длилась 35 минут.
Источник: пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров в комментарии "Европейской правде"
Прямая речь: "(Встреча) завершилась. Она длилась около 35 минут".
Детали: По его словам, Зеленский, Макрон и Трамп встречались с глазу на глаз, в комнате больше никого не было.
Заявлений для прессы после встречи, не было, добавил Никифоров.
PRESIDENT TRUMP IN FRANCE — AMERICA IS BACK! pic.twitter.com/gDJCcD0dv0— Trump War Room (@TrumpWarRoom) December 7, 2024РЕКЛАМА:
Что предшествовало: Французские СМИ перед этим сообщили, что Зеленский прибыл в Елисейский дворец в 17.30 по местному времени.
Перед этим туда прибыл Трамп.
Лидеры прибыли в Париж по случаю открытия восстановленного после пожара Нотр-Дама. Все торжества в рамках открытия Собора Парижской Богоматери после реконструкции будут проходить внутри него в связи с плохой погодой.