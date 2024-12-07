Сирийские повстанцы продвигаются, в США допускают падение режима Асада через несколько дней – СМИ

Сирийские повстанцы в субботу воевали с правительственными войсками за контроль над ключевым городом Хомс и продвинулись к столице Дамаска, линии фронта разрушались по всей стране, в то же время в администрации президента США Джо Байдена допускают падение режима Башара Асада в течение нескольких дней.

Источник: Reuters, CNN

Дословно Reuters: "После того, как неделю назад повстанцы вошли в Алеппо, правительственная оборона разрушалась с головокружительной скоростью, поскольку повстанцы захватили ряд крупных городов и поднялись в тех местах, где, казалось, восстание уже давно закончилось.

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Двойная угроза стратегически важным Хомсу и столице Дамаска теперь представляет экзистенциальную угрозу для десятилетий правления Асада в Сирии и дальнейшего влияния его главного регионального сторонника Ирана".

Детали: Житель Хомса, армейские и повстанческие источники сообщили Reuters, что повстанцы прорвали правительственную оборону с севера и востока города. Командир повстанцев заявил, что они взяли под контроль армейский лагерь и деревни за пределами города.

По словам повстанцев, они захватили почти весь юго-запад в течение 24 часов и продвинулись до 30 км от Дамаска, а правительственные войска отступили.

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Подчеркивая возможность восстания в столице, протестующие вышли на улицы в нескольких пригородах Дамаска, разорвав плакаты с изображением Асада и снесли статую его отца, бывшего президента Хафеза аль-Асада. По словам жителей, к ним присоединились солдаты, которые переоделись в гражданскую одежду и дезертировали.

Вместе с тем, представители администрации Байдена все чаще видят возможность падения режима Асада в течение нескольких дней, сообщили пять американских чиновников в интервью CNN.

В то же время чиновники предостерегают, что официальной оценки судьбы Асада еще нет, и что мнения расходятся.

"Складывающийся консенсус заключается в том, что этот сценарий становится все более правдоподобным", - сказал один высокопоставленный американский чиновник.

"Вероятно, к следующим выходным режим Асада потеряет всякую видимость власти", - отметил другой чиновник.

Как пишет CNN, одной из важных проблем, беспокоящих администрацию США, является безопасность запасов химического оружия Асада, которое, как полагают, включает хлор и зарин.

По словам американских чиновников, непонятно, куда Асад мог бы сбежать. Его покровители могут предложить ему убежище в Москве или Тегеране.

Как сообщает источник CNN, Асада нет ни в одном из мест в Дамаске, где его можно было бы ожидать найти.

Президентская гвардия Асада больше не дислоцируется в его обычном месте жительства, как это было бы, если бы он был там, сообщил источник, подпитывая предположение, что он, возможно, сбежал из Дамаска.

По словам источника, повстанческие силы не имеют достоверных разведывательных данных о местонахождении Асада и продолжают поиски.

При этом государственное информационное агентство в субботу утверждало, что Асад остается в Дамаске.