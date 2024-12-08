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Ночью оккупанты атаковали Днепропетровщину: есть пострадавшие и разрушения – ОВА

Иван ДьяконовВоскресенье, 8 декабря 2024, 07:54
Ночью оккупанты атаковали Днепропетровщину: есть пострадавшие и разрушения – ОВА
Фото: ОВА

В ночь на 8 декабря враг атаковал Днепропетровскую область дронами и тяжелой артиллерией. Пострадал один человек, зафиксированы значительные повреждения инфраструктуры.

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram

Детали: В результате атаки российских дронов по Каменскому району ранения получила 64-летняя женщина. 

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Фото: ОВА
Фото: ОВА

Прямая речь: "В 5 многоквартирных домах побиты окна. Изуродованы коммунальное предприятие, колледж, 2 авто и линия электропередач".

Детали: Кроме того, до полуночи российские войска обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии. По предварительной информации, обошлось без пострадавших, но масштабы разрушений уточняются.

жертвыДнепропетровская областьНикополь
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