На Курщине николаевские морпехи успешно отражают штурмы российских десантников

В районе Новоивановки и Зеленого Шляха Курской области РФ николаевские морпехи продолжают успешно отбивать штурмы российских десантников.

Источник: видео 36 Отдельной бригады морской пехоты имени Белинского, собеседник "Украинской правды" в бригаде

Детали: Согласно видео, средствами бригады был уничтожен квадроцикл с десантом врага. Бомберы бригады продолжили ликвидацию рассеянных штурмовых групп противника. Кроме того, FPV-дроны уничтожили брошенную технику врага и укрытие, в котором находились российские солдаты.

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Всего во время этих боев, по данным УП, за три дня было уничтожено 13 военнослужащих противника, еще 31 получил ранения. Четыре единицы автотехники врага утилизированы.