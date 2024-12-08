Вражеские ударные БпЛА добрались на запад Украины

После менее чем часового перерыва в воскресенье вечером российские войска снова начали запускать по территории Украины ударные беспилотники. Около трех часов ночи Воздушные силы объявили об отбое угрозы БпЛА.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 20:40 вражеские ударные БпЛА были зафиксированы на востоке Запорожья, они двигались на Днепропетровщину.

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Кроме того, из-за ударных БпЛА объявляли тревогу на Черниговщине и Киевщине, а также в южных областях.

После того сообщалось о новых группах беспилотников с разных направлений.

По состоянию на 22:09:

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БпЛА в Одесской области вдоль границы с Молдовой, курс – северо-западный (Винницкая область);

БпЛА на границе Николаевщины и Одесской области, курс – северо-западный (Винницкая область);

БпЛА на востоке Запорожья, курс – северный;

БпЛА на востоке Днепропетровщины, курс – северный/северо-западный;

БпЛА на границе Харьковщины и Полтавщины, курс – северо-западный;

БпЛА на востоке Полтавщины, курс – северо-западный.

По состоянию на 22:40:

БпЛА в Одесской области вдоль границы с Молдовой, курс - северо-западный (Винницкая область);

БпЛА на границе Николаевской и Одесской областей, курс - северо-западный (Винницкая область);

БпЛА на юге Винницкой области вдоль границы с Молдовой, курс - северо-западный;

новые БпЛА на востоке Запорожья, курс - северный;

БпЛА на востоке Днепропетровщины, курс - северный/северо-западный;

БпЛА на границе Харьковщины и Полтавщины, курс - северо-западный;

БпЛА на востоке и севере Полтавщины, курс - северо-западный (Черниговщина/Киевщина).

В 22:46 Воздушные силы сообщили об угрозе применения вражеских ударных БпЛА для Черниговщины с юго-восточного направления.

Также появилось сообщение, что новые группы вражеских ударных БпЛА заходят на востоке Запорожской области с ВОТ, курс северный.

Около 23 часов угроза применения вражеских ударных БпЛА с восточного направления была объявлена в Черновицкой области, а затем также в Хмельницкой области.

В 23:06 Воздушные силы сообщили о новых группах вражеских ударных БпЛА в центре Сумщины, курс - юго-западный.

В 23:20 угрозу ударных БпЛА с юго-восточного направления объявили также на Тернопольщине.

По состоянию на 23:27:

БпЛА на юге Винницкой области, курс - северо-западный;

БпЛА на юге Хмельницкой области, курс - северо-западный;

БпЛА на востоке Черновицкой области, курс - западный;

БпЛА на востоке Днепропетровщины, курс - северный/северо-западный;

БпЛА на границе Харьковщины и Полтавщины, курс - северо-западный;

БпЛА на востоке и севере Полтавщины, курс - северо-западный (Черниговщина/Киевщина);

БпЛА на юге Черниговщины, курс - западный;

БпЛА на Сумщине, курс - южный/юго-западный.

Впоследствии Воздушные силы сообщили о вражеском ударном БпЛА над Полтавой, а также о нескольких вражеских ударных БпЛА в направлении Жмеринки в Винницкой области.

В 23:40 Воздушные силы сообщили, что новые группы вражеских ударных БпЛА заходят на Сумщину с Курщины, курс - южный/юго-западный.

Вскоре угрозу ударных БпЛА объявили на Киевщине.

В 23:56 сообщили о вражеских ударных БпЛА над Сумами, Полтавой, Прилуками (Черниговская область).

По состоянию на 00:06:

БпЛА на севере Тернопольщины, курс - северный;

БпЛА на востоке Черновицкой области, курс - западный;

БпЛА на востоке Ивано-Франковской области, курс - западный;

БпЛА на северо-востоке Днепропетровщины, курс - северный/северо-западный;

БпЛА на границе Харьковщины и Полтавщины, курс - северо-западный;

БпЛА на востоке и севере Полтавщины, курс - северо-западный (Черниговщина/Киевщина);

БпЛА на юге и востоке Черниговщины, курс - западный/северо-западный;

БпЛА на Сумщине, курс - южный/юго-западный.

В 00:13 военные предупредили об угрозе применения вражеских ударных БпЛА в Ровенской области с северо-восточного направления.

В 00:15 Воздушные силы предупредили о вражеском ударном БПЛА в направлении города Киев с северо-востока.

Карта: alerts.in.ua

В 00:23 сообщили о вражеском ударном БпЛА в направлении города Ровно с северо-запада.

В 00:26 военные предупредили о вражеском ударном БпЛА в направлении города Каменец-Подольский с юго-востока.

В 00:47 военные предупредили об угрозе применения вражеских ударных БпЛА в Черкасской области с северо-восточного направления.

По состоянию на 00:52:

БпЛА на востоке и севере Полтавщины, курс - северный/северо-западный;

БпЛА на северо-востоке Черкасской области, курс - западный/юго-западный;

БпЛА на юге и востоке Черниговщины, курс - северный/северо-западный;

БпЛА на юге Сумской области, курс - северный/северо-западный.

В 01:01 сообщили о вражеском ударном БПЛА в направлении города Чернигов с юго-запада.

По состоянию на 01:24:

БпЛА на востоке Киевщины, курс - западный;

БпЛА на севере Черниговщины, курс - северный/северо-восточный;

БпЛА в центре Сумщины, курс - северный/северо-западный.

В 01:38 Воздушные силы предупредили о вражеских ударных БпЛА в направлении города Киев с востока.

В 02:46 Воздушные силы объяви об отбое угрозы применения вражеских ударных БпЛА по областям!