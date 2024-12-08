Умеров и Остин обсудили планирование следующего "Рамштайна"

Умеров и Остин в Киеве в 2023 году, фото AFP via Getty Images

Министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Украины Рустем Умеров во время телефонного разговора в воскресенье обсудили планирование следующего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Источник: сайт Пентагона

Детали: Отмечается, что Умеров и Остин обсудили "последние события на поле боя и помощь в сфере безопасности Украине со стороны США".

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Дословно: "Министр Остин проинформировал министра Умерова о помощи США в сфере безопасности, направленной на обеспечение возможностей, необходимых Украине для борьбы с российской агрессией.

Они также обсудили планирование следующего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины и дальнейшую мощную поддержку Украины со стороны международных партнеров.

Оба лидера пообещали оставаться в тесном контакте".

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Что предшествовало: Летом и в начале осени в НАТО выражали скепсис относительно продолжения работы в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Впрочем, в ноябре министр обороны Украины заявил, что надеется на сохранение "Рамштайна" при Трампе.

Известно, что Германия продвигает встречу в формате "Рамштайн" в декабре, предположительно на уровне лидеров.

В начале декабря несколько информированных источников в штаб-квартире НАТО заверили "Европейскую правду", что представители Североатлантического альянса не видят значительного шанса того, что смена администрации США приведет к сворачиванию формата "Рамштайн", который координирует предоставление военной помощи Украине.