Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Умеров и Остин обсудили планирование следующего "Рамштайна"

Катерина ТищенкоВоскресенье, 8 декабря 2024, 23:51
Умеров и Остин обсудили планирование следующего Рамштайна
Умеров и Остин в Киеве в 2023 году, фото AFP via Getty Images

Министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Украины Рустем Умеров во время телефонного разговора в воскресенье обсудили планирование следующего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Источник: сайт Пентагона

Детали: Отмечается, что Умеров и Остин обсудили "последние события на поле боя и помощь в сфере безопасности Украине со стороны США". 

Реклама:

Дословно: "Министр Остин проинформировал министра Умерова о помощи США в сфере безопасности, направленной на обеспечение возможностей, необходимых Украине для борьбы с российской агрессией.

Они также обсудили планирование следующего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины и дальнейшую мощную поддержку Украины со стороны международных партнеров.

Оба лидера пообещали оставаться в тесном контакте".

РЕКЛАМА:

Что предшествовало: Летом и в начале осени в НАТО выражали скепсис относительно продолжения работы в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Впрочем, в ноябре министр обороны Украины заявил, что надеется на сохранение "Рамштайна" при Трампе.

Известно, что Германия продвигает встречу в формате "Рамштайн" в декабре, предположительно на уровне лидеров.

В начале декабря несколько информированных источников в штаб-квартире НАТО заверили "Европейскую правду", что представители Североатлантического альянса не видят значительного шанса того, что смена администрации США приведет к сворачиванию формата "Рамштайн", который координирует предоставление военной помощи Украине.

СШАпомощь УкраинеРамштайн
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинские военные на грани окружения в четырех селах Донецкой области – DeepState

футбол"Динамо" потерпело шестое поражение в Лиге Европы и досрочно потеряло шансы на выход в плей-офф

США предоставят экономике Украины более $440 млн помощи

WSJ: Трамп поддержал отправку европейских войск в Украину для контроля за "перемирием"

фотоРоссия ведет переговоры с новыми властями Сирии, чтобы сохранить 2 военные базы – Bloomberg

Генсек НАТО о потерях сторон в войне РФ против Украины: Превышают миллион человек

Все новости...
США
Глава Пентагона: Россия потратила более $200 млрд на войну с февраля 2022 года
Трамп планирует отменить гражданство по праву рождения
Байден заявил, что США нанесли удары по целям ИГИЛ в Сирии
Последние новости
00:41
Украинские военные на грани окружения в четырех селах Донецкой области – DeepState
00:07
обновляетсяРоссияне массированно атакуют Украину ударными БпЛА
23:56
футбол"Динамо" потерпело шестое поражение в Лиге Европы и досрочно потеряло шансы на выход в плей-офф
23:46
Новости экономики 12 декабря: Тигипко разрешили купить "Идея Банк", учетную ставку повысили
23:36
Оккупанты 42 раза обстреляли Сумскую область, повредили машины и дом
23:30
Что читают украинцы и на каком языке? Результаты нового книжного исследования
23:12
Олимпийский комитет Польши рекомендовал Дуду в члены МОК
23:05
Энергетики показали детальные отключения в Киеве и ряде областей на пятницу
22:51
Как это – однажды заговорить с произношением, которого раньше не было? Что нужно знать о синдроме иностранного акцента
22:34
США предоставят экономике Украины более $440 млн помощи
Все новости...
Реклама:
Реклама: