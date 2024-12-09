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ISW: Потеря военных баз в Сирии станет ударом по геополитическим амбициям России в Африке

Иван ДьяконовПонедельник, 9 декабря 2024, 05:47
ISW: Потеря военных баз в Сирии станет ударом по геополитическим амбициям России в Африке
Скриншот из видео H.I.Sutton

Потеря военных баз в Сирии может серьезно подорвать способность Кремля осуществлять операции в Африке. Это ослабит позиции России в Ливии и странах к югу от Сахары, а также поставит под сомнение ее влияние на африканские авторитарные режимы.

Источник: ISW

Детали: Российская военно-морская база в Тартусе обеспечивала логистическую поддержку для операций Кремля на Африканском континенте. Аналитики Института изучения войны утверждают, что ее потеря нарушит ротацию личного состава, пополнение запасов и способность России проектировать военную силу в регионе. Особенно это коснется операций в Ливии и странах Африки к югу от Сахары, где Россия стремится сохранить свое влияние.

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Пытаясь компенсировать потери, Кремль может усилить присутствие в Ливии или Судане, но отсутствие официальных соглашений с этими странами и слабая инфраструктура затрудняют такие планы.

Дословно: "Россия использовала Сирию как плацдарм для поддержания своего присутствия в Африке. Потеря этого опорного пункта будет иметь разрушительный эффект на ее операции в Ливии и регионе Сахеля".

Детали: Аналитики говорят, что падение сирийского режима Башара Асада станет дополнительным вызовом для российской стратегии.

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Дословно: "Крах режима Асада и неспособность России его сохранить нанесет значительный ущерб глобальному имиджу России как надежного союзника, а также поставит под вопрос ее влияние на африканских авторитарных режимов, которых Россия стремится поддерживать, и ее более широкую геополитическую цель – позиционировать себя как глобальную сверхдержаву".

Ключевые выводы:

  • Быстрый крах режима Асада в Сирии – режима, который Кремль помогал поддерживать с 2015 года – является стратегическим политическим поражением Москвы и бросил Кремль в кризис, поскольку он пытается сохранить свое стратегическое военное базирование в Сирии.
  • Как сообщается, 8 декабря Кремль договорился с неустановленными лидерами сирийской оппозиции об обеспечении безопасности российских военных баз в Сирии, но контуры этой договоренности и ее продолжительность остаются неясными, учитывая нестабильную политическую ситуацию в Сирии, которая стремительно меняется.
  • ISW собрал убедительные свидетельства того, что Россия выдвигает условия для эвакуации своих военных ресурсов из Сирии и что российская военная группировка не является защищенной. Даже если Россия сохранит некоторые или все свои базы в Сирии, это будет большой геополитической потерей для Москвы, поскольку продолжение базирования российских войск в Сирии будет на руку сирийским оппозиционным группам, которые Кремль ранее называл террористами.
  • Потеря российских баз в Сирии будет иметь серьезные последствия для глобального военного присутствия России и ее способности действовать в Африке.
  • Российские ультранационалистические "военкоры" – многие из которых воевали или освещали сирийскую войну – расстроены падением режима Асада, критикуя его как очередную неудачу российской внешней политики по осуществлению и сохранению влияния в регионах, имеющих стратегическое значение.
  • Министерство обороны США объявило 7 декабря о предоставлении Украине дополнительного пакета военной помощи на сумму 988 миллионов долларов.
  • Российские власти задержали предполагаемых террористов в Республике Дагестан 7 декабря на фоне роста количества заявлений российских "военкоров" о том, что падение режима бывшего президента Сирии Башара Асада в Сирии будет способствовать распространению терроризма в России.
  • Российские войска продвинулись вперед в Курской области в направлении Покровска и Угледара.
  • Сообщается, что один из крупнейших российских производителей микрочипов начал процедуру банкротства.

ISWСирияРосcияАфрика
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