ISW: Потеря военных баз в Сирии станет ударом по геополитическим амбициям России в Африке

Потеря военных баз в Сирии может серьезно подорвать способность Кремля осуществлять операции в Африке. Это ослабит позиции России в Ливии и странах к югу от Сахары, а также поставит под сомнение ее влияние на африканские авторитарные режимы.

Источник: ISW

Детали: Российская военно-морская база в Тартусе обеспечивала логистическую поддержку для операций Кремля на Африканском континенте. Аналитики Института изучения войны утверждают, что ее потеря нарушит ротацию личного состава, пополнение запасов и способность России проектировать военную силу в регионе. Особенно это коснется операций в Ливии и странах Африки к югу от Сахары, где Россия стремится сохранить свое влияние.

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Пытаясь компенсировать потери, Кремль может усилить присутствие в Ливии или Судане, но отсутствие официальных соглашений с этими странами и слабая инфраструктура затрудняют такие планы.

Дословно: "Россия использовала Сирию как плацдарм для поддержания своего присутствия в Африке. Потеря этого опорного пункта будет иметь разрушительный эффект на ее операции в Ливии и регионе Сахеля".

Детали: Аналитики говорят, что падение сирийского режима Башара Асада станет дополнительным вызовом для российской стратегии.

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Дословно: "Крах режима Асада и неспособность России его сохранить нанесет значительный ущерб глобальному имиджу России как надежного союзника, а также поставит под вопрос ее влияние на африканских авторитарных режимов, которых Россия стремится поддерживать, и ее более широкую геополитическую цель – позиционировать себя как глобальную сверхдержаву".

Ключевые выводы: