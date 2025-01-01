В новогоднюю ночь россияне атакуют ударными БпЛА с севера и юга
Вечером 31 декабря российские войска атакуют Украину ударными беспилотниками с южного и северного направлений.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Детали: Около 21:30 Воздушные силы сообщили о движении вражеских БпЛА из Херсонской в направлении Николаевской области.
Около 22:00 угрозу ударных БпЛА объявили в Запорожской области, Воздушные силы предупредили о БпЛА в направлении г. Запорожье с юго-востока.
Угрозу ударных БпЛА объявили также в Днепропетровской и Кировоградской областях.
По состоянию на 22:28 было известно о БпЛА на Николаевщине, курсом на север в направлении Кировоградской области, а также БпЛА на г. Запорожье с юго-запада. Впоследствии было предупреждение о БпЛА на г. Запорожье с юга.
Около 23 часов угрозу применения врагом ударных БПЛА объявили на Сумщине, а в 23:33 – на Черниговщине.
По состоянию на 23:36:
- БпЛА на юге Кировоградщины, курс – северо-восток.
- БпЛА на юге Сумщины, курс – западный.
- новые БпЛА на севере Черниговщины, курс – юго-западный.
Впоследствии угрозу применения ударных БпЛА объявили на Полтавщине.
По состоянию на 00:14:
- БпЛА с Харьковщины на Полтавщину, курс - юго-западный в направлении города Полтава.
- БпЛА на севере Сумщины, курс - юго-западный.
- БпЛА на Полтавщине в районе Лубен, курс - юго-западный.
- Новые БпЛА на севере и в центре Черниговщины, курс - юго-западный.
По состоянию на 00:49:
- БпЛА с Сумщины на Полтавщину, курс - южный.
- БпЛА на севере Черкасской области, курс - западный.
- Значительное количество БпЛА на Черниговщине, курс - юго-западный.
По состоянию на 01:37:
- БпЛА на Киевщине, курс на Житомирщину.
- БпЛА Черкасской области, курс - юго-восточный.
- БпЛА на Черниговщине, курс на Киевщину.
- Новые БпЛА залетают на Сумщину, курс - юго-западный.
По состоянию на 02:09:
- БпЛА на Житомирщине, курс юго-западный.
- БпЛА на Черниговщине, постоянно меняют курс. Часть БпЛА направляется в сторону Киевской области.
- Значительное количество БпЛА на юге Сумщины, курс - юго-западный (Полтавщина). Новые БпЛА на севере Сумщины направляются на Черниговщину.
- БпЛА в северной части Полтавщины, курс юго-западный.
По состоянию на 04:00:
- Значительное количество БпЛА на Черниговщине, постоянно меняют курс.
- БпЛА на северо-востоке Житомирщины движутся в юго-западном направлении.
- БпЛА с Сумщины перелетают на Черниговщину и Полтавщину.
- БпЛА на Полтавщине, курс - юго-западный.
- БпЛА в Черкасской области, курс - западный.
- БпЛА на севере Днепропетровщины, курс - юго-западный.
- БпЛА на севере Харьковщины, курс - юго-западный (Полтавщина).
По состоянию на 05:19:
- Группа новых БпЛА с Сумщины перелетают на Черниговщину на севере, курс - юго-западный.
- БпЛА на севере Киевской области движутся в западном направлении.
- БпЛА на Черниговщине, Полтавщине и Харьковщине постоянно меняют курс.
- БпЛА на Полтавщине, курс - юго-западный.
- БпЛА на Житомирщине, курс - на Житомир с севера.
- БпЛА на границе Житомирской и Хмельницкой областей, курс - юго-восточный.
По состоянию на 06:27:
- БпЛА на севере Киевщины движутся в западном направлении.
- БпЛА на Черниговщине, курс - юго-западный.
- БпЛА на Сумщине, курс - юго-западный.
- БпЛА на Житомирщине, курс - южный. На г. Житомир с севера.