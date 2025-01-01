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Зеленский обратился к украинцам на оккупированных территориях

Катерина ТищенкоСреда, 1 января 2025, 00:07
Зеленский обратился к украинцам на оккупированных территориях
Владимир Зеленский в новогоднем обращении, скриншот видео

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина будет бороться за тех, кто находится на оккупированных территориях.

Источник: новогоднее обращение президента

Прямая речь: "И будем бороться за всех, кого Россия загнала в оккупацию, и не смогла оккупировать их украинские сердца. И сколько бы зло под дулом автоматов не раздавало паспортов, наши люди говорят: "Вы здесь не родные, вы – временные". И весь тот завезенный сорняк не приживется на нашей земле, не победит коренных.

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И я всегда вспоминаю историю о нашем одном украинском дедушке, у которого оккупанты спросили: "Который час?" И услышали ответ: "Время свалить с нашей земли". Вот что такое воля внутри, которую просто невозможно оккупировать.

И я обращаюсь ко всем, кто несет в себе эту волю, на временно оккупированных территориях. Дорогие украинцы! Я знаю, что вы встречаете Новый год по нашему времени и сейчас вы слышите эти слова. В нашем Крыму, на Донбассе, в Мелитополе, в Мариуполе – везде, где ждут Украину. И куда однажды Украина вернется, чтобы быть вместе. И единственное, что будет разделять украинцев, – это щедро накрытый стол".

Детали: Зеленский также добавил, что за этим столом будут и те, "кто сейчас за границей, но сохранили Украину в себе".

Зеленскийоккупация
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