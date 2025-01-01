Россияне в 2024 году оккупировали 4 168 кв. км территории ценой 420 тыс. солдат – ISW
Российские войска потеряли более 420 тысяч солдат продвигаясь по территории Украины и в Курской области в 2024 году. При этом они получили лишь 4 168 квадратных километров территории, которая в основном состоит из полей и небольших населенных пунктов.
Источник: ISW
Детали: По данным Института изучения войны, в 2024 году российские войска теряли в среднем 102 военнослужащих на каждый квадратный километр захваченной территории. Наибольшее продвижение россиян произошло в период с сентября по ноябрь 2024 года, когда Россия получила 56,5% своих территориальных приобретений, потратив на это примерно 125 800 военных.
Дословно: "Российское военное командование, вероятно, допустило рекордные потери личного состава с сентября по ноябрь 2024 года, стремясь захватить как можно больше территорий. Однако остается непонятным, будет ли российское военное командование продолжать мириться с такими потерями, если темпы продвижения российских войск будут снижаться, ведь оккупационные войска продолжают наступать на населенные пункты, которые лучше защищены, например, на Покровск".
Детали: В декабре 2024 года российское наступление замедлилось. Геолокационные данные показывают, что российские войска получили лишь 593 квадратных километра, что составляет 18,1 квадратного километра в день. В то же время ежедневные потери российских войск остались высокими, со средним показателем 1 585 человек в сутки, что стало четвертым историческим максимумом для России.
Дословно: "Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил 24 декабря, что 440 тысяч новобранцев в 2024 году подписали контракты на военную службу с Министерством обороны России, что свидетельствует о том, что Россия, вероятно, набирает ровно столько военнослужащих, чтобы заменить недавние высокие показатели потерь друг к другу".
Ключевые выводы отчета за 31 декабря:
- В 2024 году российские войска захватили 4 168 квадратных километров, которые в основном состоят из полей и небольших населенных пунктов в Украине и Курской области, ценой более 420 тысяч жертв.
- Российское военное командование в 2024 году отдавало приоритет усилиям по захвату остальной части Донецкой области и созданию буферной зоны на севере Харьковской области, однако не смогло достичь этих целей.
- За весь 2024 год российские войска захватили четыре средних населенных пункта - Авдеевку, Селидово, Угледар и Курахово, самый большой из которых имел довоенное население чуть более 31 тысячи человек.
- Российским войскам понадобится более двух лет, чтобы захватить остальную территорию Донецкой области при тех темпах продвижения, которые они имели в 2024 году, если предположить, что все наступательные действия россиян будут ограничены Донецкой областью, и что они могут захватывать крупные городские районы так же легко, как и небольшие села и поля и при условии, что украинцы не будут проводить значительных контрнаступлений.
- Однако украинским войскам пока не удалось остановить продвижение российских войск в своих приоритетных секторах, а западная помощь остается критически важной для способности Украины стабилизировать линию фронта в 2025 году.
- Правитель России Владимир Путин официально объявил 2025 год "Годом защитника Отечества" во время своего новогоднего обращения 31 декабря, что свидетельствует о продолжении усилий Кремля по милитаризации российского общества и поддержания стабильности режима путем успокоения растущего российского ветеранского сообщества.
- Как сообщается, украинские военно-морские беспилотники сбили российский вертолет Ми-8 вблизи оккупированного мыса Тарханкут в Крыму. Это стало первым случаем, когда военно-морской беспилотник сбил воздушную цель.
- Украинские войска нанесли удары по Ярцевской нефтебазе в Смоленской области и зданию, которое использовалось российскими военными в Льгове, Курская область, 30 и 31 декабря.
- Украинские войска продвинулись вперед возле Кременной и в Курской области, а российские войска - возле Кременной, Северска, Часов Яра, Покровска и Курахово.
- С 1 января 2025 года российское правительство лишит заключенных, которые добровольно согласились воевать в Украине, единовременного вознаграждения за призыв на военную службу. Это станет еще одним примером того, как Россия пытается сократить растущие краткосрочные и долгосрочные расходы на войну.