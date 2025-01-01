Сырский посетил Курское направление: Потери врага там более 38 тысяч человек

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил Курское направление и наградил там воинов.

Источник: Сырский в Telegram

Прямая речь: "Во время работы на Курском направлении наградил наших храбрых воинов.

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Героические действия украинских военных заставили противника удерживать значительную группировку сил на своей территории и перебрасывать резервы с других направлений.

ФОТО - СЫРСКИЙ В TELEGRAM

ФОТО - СЫРСКИЙ В TELEGRAM

Благодаря вашей стойкости и мужеству потери врага на Курщине составили более 38 тысяч личного состава и более тысячи единиц техники".

ФОТО - СЫРСКИЙ В TELEGRAM

Детали: Главком также отметил, что 30 декабря из плена вернулось еще 189 украинцев и это также и заслуга воинов на Курщине. Ведь во время операции на этом направлении обменный фонд пополнился более чем на 700 захватчиков.