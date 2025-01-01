Сырский посетил Курское направление: Потери врага там более 38 тысяч человек
Среда, 1 января 2025, 16:46
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил Курское направление и наградил там воинов.
Источник: Сырский в Telegram
Прямая речь: "Во время работы на Курском направлении наградил наших храбрых воинов.
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Героические действия украинских военных заставили противника удерживать значительную группировку сил на своей территории и перебрасывать резервы с других направлений.
Благодаря вашей стойкости и мужеству потери врага на Курщине составили более 38 тысяч личного состава и более тысячи единиц техники".
Детали: Главком также отметил, что 30 декабря из плена вернулось еще 189 украинцев и это также и заслуга воинов на Курщине. Ведь во время операции на этом направлении обменный фонд пополнился более чем на 700 захватчиков.