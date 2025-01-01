Зеленский: Остановка транзита российского газа – одно из самых больших поражений Москвы

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на остановку транзита российского газа.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Когда Путину подарили власть в России более 25 лет назад, ежегодная прокачка газа через территорию Украины в Европу составляла 130+ миллиардов кубов. Сегодня транзит российского газа - 0. Это одно из самых больших поражений Москвы.

Реклама:

Превращение энергоносителей в оружие и циничный энергетический шантаж партнеров - это то, что лишило Россию наиболее привлекательного для нее и географически доступного рынка".

Детали: Глава государства подчеркнул, что общая задача теперь - поддержать Молдову в период энергетической трансформации.

Прямая речь: "Также мы должны выдержать истерику некоторых европейских политиков, предпочитающих мафиозные схемы с Москвой вместо прозрачной энергетической политики.

РЕКЛАМА:

Очень надеемся и на увеличение поставок в Европу американского газа, о чем уже говорил Президент Трамп. Сотрудничество и максимум предложений от партнеров на рынке позволят сделать цены более комфортными".

Что предшествовало: