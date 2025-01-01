Зеленский: Остановка транзита российского газа – одно из самых больших поражений Москвы
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на остановку транзита российского газа.
Источник: Зеленский в Telegram
Прямая речь: "Когда Путину подарили власть в России более 25 лет назад, ежегодная прокачка газа через территорию Украины в Европу составляла 130+ миллиардов кубов. Сегодня транзит российского газа - 0. Это одно из самых больших поражений Москвы.
Превращение энергоносителей в оружие и циничный энергетический шантаж партнеров - это то, что лишило Россию наиболее привлекательного для нее и географически доступного рынка".
Детали: Глава государства подчеркнул, что общая задача теперь - поддержать Молдову в период энергетической трансформации.
Прямая речь: "Также мы должны выдержать истерику некоторых европейских политиков, предпочитающих мафиозные схемы с Москвой вместо прозрачной энергетической политики.
Очень надеемся и на увеличение поставок в Европу американского газа, о чем уже говорил Президент Трамп. Сотрудничество и максимум предложений от партнеров на рынке позволят сделать цены более комфортными".
Что предшествовало:
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Утром 1 января Украина прекратила транзит российского газа. Газотранспортная система работает в режиме без транзита.
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что прекращение транзита российского газа через Украину будет иметь серьезные последствия для членов Европейского Союза, но не для России.
- С 16 декабря в Молдове действует режим чрезвычайного положения в энергетике, который продлится 60 дней. Правительство пошло на такой шаг из-за неопределенности с поставками российского газа после прекращения транзита через Украину с 1 января 2025 года.
- 28 декабря российский "Газпром" официально объявил, что с 1 января 2025 года прекратит поставки газа в молдавское Приднестровье в связи с "невыполнением платежных обязательств".