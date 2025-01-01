Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
🎄 Скин для карты от "Украинской правды" теперь в Monobank 🎁

Зеленский: Остановка транзита российского газа – одно из самых больших поражений Москвы

Татьяна ОлейникСреда, 1 января 2025, 17:57
Зеленский: Остановка транзита российского газа – одно из самых больших поражений Москвы
Фото - Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на остановку транзита российского газа.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Когда Путину подарили власть в России более 25 лет назад, ежегодная прокачка газа через территорию Украины в Европу составляла 130+ миллиардов кубов. Сегодня транзит российского газа - 0. Это одно из самых больших поражений Москвы.

Реклама:

Превращение энергоносителей в оружие и циничный энергетический шантаж партнеров - это то, что лишило Россию наиболее привлекательного для нее и географически доступного рынка".

Детали: Глава государства подчеркнул, что общая задача теперь - поддержать Молдову в период энергетической трансформации.

Прямая речь: "Также мы должны выдержать истерику некоторых европейских политиков, предпочитающих мафиозные схемы с Москвой вместо прозрачной энергетической политики.

РЕКЛАМА:

Очень надеемся и на увеличение поставок в Европу американского газа, о чем уже говорил Президент Трамп. Сотрудничество и максимум предложений от партнеров на рынке позволят сделать цены более комфортными".

Что предшествовало:

  • Утром 1 января Украина прекратила транзит российского газа. Газотранспортная система работает в режиме без транзита.

  • Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что прекращение транзита российского газа через Украину будет иметь серьезные последствия для членов Европейского Союза, но не для России.

  • С 16 декабря в Молдове действует режим чрезвычайного положения в энергетике, который продлится 60 дней. Правительство пошло на такой шаг из-за неопределенности с поставками российского газа после прекращения транзита через Украину с 1 января 2025 года.
  • 28 декабря российский "Газпром" официально объявил, что с 1 января 2025 года прекратит поставки газа в молдавское Приднестровье в связи с "невыполнением платежных обязательств".

ЗеленскийЕСгазРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В войне против Украины погибли 300 солдат из КНДР, еще 2700 получили ранения – Южная Корея

Партия немецкой "подруги Путина" провела "предвыборный" съезд с пророссийскими заявлениями

Министр обороны Германии опроверг информацию о блокировании военной помощи Украине

Зеленский предлагает отправить 150 пожарных в Калифорнию, где бушует огонь

На войне погиб фотограф, оператор и военный Руслан Ганущак

видеоЗеленский показал допрос пленных из КНДР и предлагает возвращать их по обмену

Все новости...
Зеленский
Зеленский об атаке БпЛА: Россию даже в новогоднюю ночь волновало только то, как сделать больно Украине
Зеленский назначил нового начальника контрразведки СБУ
Зеленский обратился к украинцам на оккупированных территориях
Последние новости
10:14
биатлонУспехи Пидручного, респект норвежцам и фиаско в эстафетах. Итоги Оберхофа
10:12
КолонкаОснователь "Хартии" Кожемяко: Война в этом году станет еще более жесткой, чем была
10:02
В Грузии на протестах задержали еще около 20 человек
10:01
На региональных рынках новых авто в прошлом году лидерами были французский и японский кроссоверы
09:49
Сделать Канаду новым штатом США: экс-премьер Канады призвал Трампа "опомниться"
09:46
видеоССО отбили штурм северокорейцев на Курщине: один боец КНДР заманивал в ловушку
09:45
Литва передаст Украине 4500 дронов до конца недели
09:36
Бюджет получил 11 миллиардов от приватизации в 2024 году: ФГИ говорит о перевыполнении плана
09:34
баскетбол16 очков Михайлюка помогли "Юте" прервать серию из трех поражений подряд
09:14
Отрыв между главными конкурентами на выборах президента в Польше сократился – опрос
Все новости...
Реклама:
Реклама: