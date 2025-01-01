Военный омбудсмен рассказала, чем будет заниматься: Не "бить палкой плохих командиров"

Уполномоченная президента по вопросам защиты прав военнослужащих Ольга Решетилова назвала своей первой задачей содействие принятию закона о военном омбудсмене и ожидает, что в ближайшее время окончательная версия законопроекта будет представлена президенту.

Источник: Решетилова в эфире телемарафона

Прямая речь: "Сейчас у меня очень координационная роль. Самая первая задача, которую ставит президент – это принятие законопроекта о военном омбудсмене. Мы над ним работали и раньше, я входила в рабочую группу, которая создана при Министерстве обороны, и он уже практически финализирован. Я думаю, что в ближайшие дни окончательная версия будет представлена президенту, и я надеюсь, что мы уже можем ее обсудить и вносить в парламент.

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Задача номер один – принятие законопроекта. Потому что пока, хоть меня и называют военным омбудсменом, на самом деле я им не являюсь, потому что в Украине нет закона о военном омбудсмене. Сейчас я являюсь уполномоченным президента... Пользуясь его доверием, я могу выполнять определенные задачи".

Детали: Решетилова отметила, что офис военного омбудсмена будет заниматься исключительно защитой прав действующих военнослужащих.

"Относительно военнообязанных, есть уполномоченный по правам человека Верховной Рады, это его компетенция... Если мы говорим о ветеранах, то это Министерство ветеранов. Военного омбудсмена мы создаем только для действующих военнослужащих", – подчеркнула Решетилова.

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По словам уполномоченной, военнослужащие могут уже сейчас обращаться к ней с жалобами в случае нарушения их прав.

Решетилова рассказала, что после назначения она уже получила "огромное количество жалоб, на которые необходимо реагировать".

"Есть жалобы индивидуального характера – неуставные отношения, какие-то недоразумения в воинских частях, а есть более общие проблемы, которые требуют системного решения. Например, забор анализа ДНК при поступлении на военную службу. Об этом есть нормативные акты, но сама задача еще не выполнена и системно эта работа не налажена. Есть другие задачи. В ближайшее время мы начнем их решение", – отметила уполномоченная.

Она также рассказала о стереотипе в обществе, что "военный омбудсмен – это человек, который будет ходить с палкой по воинским частям и бить плохих командиров".

"Конечно, это не так. Военный омбудсмен должен вырабатывать политики и системные решения для того, чтобы вернуть чувство собственного достоинства военнослужащему, чтобы поставить человека в центре Сил обороны. По моему убеждению, это то, что нас принципиально будет отличать от российской армии и позволит нам победить – чувство собственного достоинства у украинского воина", – сказала Решетилова.

Она отметила, что в законе о военном омбудсмене должен быть прописан ограниченный срок реагирования на жалобы, который может составить 3 или 5 дней. Это связано с тем, что некоторые случаи нарушения прав военнослужащих, например, избиения, требуют быстрого реагирования.

"Мы предполагаем, что у офиса должно быть минимум три территориальных управления... я думаю, ориентировочно штат должен быть около 150 человек в целом", – рассказала уполномоченная.

Что предшествовало: 30 декабря президент Владимир Зеленский назначил на должность военного омбудсмена правозащитницу Ольгу Решетилову.