Атака на Киев 1 января: При разборе завалов на Печерске спасатели столкнулись с трудностями

Представитель главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Павел Петров сообщил, что спасательные работы в жилом доме в Печерском районе Киева, пострадавшем в результате падения обломков вражеского БПЛА 1 января, уже завершены, проводятся аварийно-восстановительные работы.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на представителя ГСЧС в Киеве

Прямая речь: "Можно сейчас сказать, что спасательные работы завершены, проводятся аварийно-восстановительные работы... Сейчас спасатели проводят разбор завалов именно на крыше, на шестом этаже. Там, где было значительное разрушение. Надеемся, что сегодня все же аварийно-восстановительные работы будут завершены".

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Детали: По его словам, сейчас на месте работают 50 спасателей и 11 единиц техники от ГУ ГСЧС Украины в Киеве, а также почти 30 спасателей и 9 единиц техники от Межрегионального центра быстрого реагирования.

Он сообщил, что в домах рядом, в частности, в админздании, в котором был пожар, а также других жилых домах коммунальные службы наводят порядок: убирают стекла, обломки, расчищают дороги. "Делают максимально все, чтобы люди могли очень быстро вернуться домой", - сказал спикер.

Петров отметил, что спасатели столкнулись с трудностями во время проведения работ. "Масштабы разрушения. Они были некоторыми местами нетипичные. У нас была обрушена лестничная клетка между четвертым и шестым этажами. Эту проблему мы уже решили. Сейчас спасатели проводят разборку кровли. Там у нас проблема в том, что есть очень тяжелые элементы конструктивные. Их приходится разбирать непосредственно на крыше и некоторые мы не можем разобрать и спустить. Мы привлекаем высотную крупногабаритную технику для того, чтобы спустить эти элементы вниз", - сказал он.

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Спикер ГСЧС также сообщил, что сейчас создан штаб для координации людей, которые остались без жилья. "Именно в этом доме сейчас не живут люди. Они отселены", - сказал спикер.

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