СОЧ и потери 155 бригады: журналист обнародовал расследование, ГБР изучает изложенные факты

Журналист Юрий Бутусов изложил факты относительно ненадлежащего формирования и обеспечения новосозданной 155 механизированной бригады "Анна Киевская", которая воюет под Покровском. Государственное бюро расследований отметило, что ведет расследование по статьям о превышении полномочий и дезертирстве.

Источник: Бутусов в Facebook, советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в комментарии УП

Прямая речь Сапьян: "ГБР действительно изучает факты, изложенные в СМИ, в рамках уголовного производства, возбужденного по ст 426-1 и ст 408 Уголовного кодекса Украины. Расследование продолжается. Говорить о каких-то предварительных результатах пока еще рано".

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Детали: 31 декабря Бутусов изложил ряд фактов об обстоятельствах формирования и функционирования 155-й механизированной бригады "Анна Киевская", которая вступила в бой под Покровском и несет там значительные потери.

Создание 155-й бригады "Анна Киевская" является частью масштабного проекта власти по формированию 14 новых бригад, для которых Украина должна найти людей, а международные партнеры - вооружение.

По расчетам МО и ГШ, стоимость проекта одной такой новой бригады определена около 900 миллионов евро.

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155-я бригада начала формироваться в марте 2024-го года. Ее командиром был назначен опытный офицер - Дмитрий Рюмшин. За формирование и комплектование бригады отвечало Оперативное командование "Запад", командующий генерал Шведюк, начальник штаба полковник Селецкий, и командующий сухопутными войсками - генерал Павлюк, рассказывает Бутусов.

Но с самого начала оказалось, что у ОК "Запад" нет ни командных кадров, ни солдат, ни вооружения, ни ресурсов для создания нового соединения. Формирование 155-й бригады с первых дней было сплошным организационным хаосом буквально во всех компонентах, отмечает журналист.

Это привело к большим потерям из-за самовольного оставления части с самого начала формирования.

В октябре 155-я бригада выехала на обучение во Францию. Туда направили 1924 военнослужащих, из них опыт военной службы более года был только у 51, опыт до года - у 459 военнослужащих, а большинство, 1414, были только зачислены на службу и служили менее 2 месяцев, около 150 человек были направлены во Францию даже без прохождения БЗВП. Во Франции сбежали около 50 военных бригады.

В то же время большая часть военнослужащих, которых направили во Францию, готовились. Не сбежали и более 4000 набранных без отбора из ТЦК людей, которые зашли на пополнение бригады в сентябре-ноябре, рассказывает журналист.

С 15 ноября рядовой состав бригады начали возвращать в Украину, штаб бригады прибыл в Украину 30 ноября, но познакомиться со своими новыми 4 тысячами подчиненных, которые ждали в учебном центре, провести запланированные дополнительные учения с теми, кто не смог получить всех необходимых знаний, комбриг Рюмшин не успел. При отсутствии штаба бригады и комбатов, командование ОК "Запад" и КСВ начали перебрасывать необученных и не слаженных людей в район Покровска.

Комиссия командования Сухопутных войск обвинила в бегстве 50 военнослужащих бригады во Франции командира бригады Рюмшина, который якобы не уделял времени общению с личным составом. Через несколько дней его отстранили от должности, также были отстранены несколько офицеров штаба, один из комбатов, и назначены новые командиры, которые вообще не имели никакого понимания о состоянии дел в бригаде, пишет журналист.

В результате хаос в управлении только усилился, управляемость стала значительно хуже, и за первую неделю декабря еще до вступления в бой в бригаде произошло еще 198 СОЧ, а с первого дня выполнения боевых задач начались значительные потери людей из-за плохой управляемости и обученности, отмечает Бутусов.

Журналист сообщает и о том, что бригаду не обеспечили необходимым вооружением. В частности ни одного дрона для выполнения боевых задач бригада от государства не получила. Также, по данным Бутусова, полностью отсутствовали средства РЭБ. Бригаде по мере сил помогали волонтеры.

Все 120 мм минометные мины производства предприятия Минстратегпрома, которые выдали бригаде, оказались бракованными.

При этом Бутусов отмечает: большинство воинов 155-й механизированной бригады на фронте пытаются честно выполнять свои обязанности, но в результате преступного отношения к жизням воинов, 155-я бригада с первых дней несет значительные потери.

Журналист обвинил политическое и военное руководство государства в непродуманном пиар-ходе и призвал к ответственности.

Прямая речь Бутусова: "Государственное бюро расследований возбудило в декабре уголовное дело об обстоятельствах формирования 155-й механизированной бригады "Анна Киевская", которая вступила в бой под Покровском. Дело на контроле верховного главнокомандующего В. Зеленского, министра обороны Р. Умерова и главнокомандующего ВСУ А. Сырского. Один из ответственных за формирование бригады руководителей умер от сердечного приступа, а комбриг уволен сразу после вступления бригады в бой. До того, как бригада сделала первый выстрел, ее самовольно оставило 1700 военнослужащих.

...Это действительно преступление, но преступление не солдат и офицеров - а преступление руководителей Ставки верховного главнокомандующего, Минобороны и Генштаба, которые продолжают растрачивать жизнь и государственные средства на новые проекты, вместо усиления опытных и боеспособных бригад. И пытаются снять с себя ответственность, переложив ее руками ГБР на поставленных в безвыходное положение офицеров, которым приходится отвечать за плохо организованный высшим руководством политический проект".