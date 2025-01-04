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Россияне попали в многоэтажку на Сумщине: среди раненых – двое маленьких детей

Катерина ТищенкоСуббота, 4 января 2025, 17:21
Россияне попали в многоэтажку на Сумщине: среди раненых – двое маленьких детей
разрушенная многоэтажка на Сумщине, фото ОВА

В результате вражеского авиаудара по Шосткинскому району Сумщины управляемая авиабомба попала в жилую многоэтажку, известно о двух раненых детях и трех взрослых, под завалами могут находиться люди.

Источник: Сумская областная военная администрация

Дословно: "Сегодня, 4 января, враг нанес авиационный удар, применив УАБ, по Свесской общине Шосткинского района.

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Россияне сбросили бомбу на жилую многоэтажку.

 

Предварительно, ранены двое детей и один взрослый человек. Разрушен один подъезд многоквартирного дома. Проводится аварийно-спасательная операция. Вероятно, что под завалами могут находиться люди".

Обновлено: Впоследствии прокуратура Сумщины сообщила, что количество раненых возросло до пяти, из них двое детей.

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фото прокуратуры
фото прокуратуры

Дословно прокуратура: "По данным следствия, 4 января 2025 года около 14:30, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг сбросил, по предварительным данным, две управляемые авиационные бомбы на гражданскую инфраструктуру Свеской общины Шосткинского района.

Одно средство поражения попало в пятиэтажный жилой дом. Другое – в соседний жилой квартал.

В результате атаки оккупантов ранены пятеро гражданских, среди которых двое детей – 2-летняя девочка и 2-летний мальчик".

Сумская областьвойна
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