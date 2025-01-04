Украина теряет до 20 км² территории в сутки, за год россияне захватили 3600 км² – СМИ

В 2024 году Силы обороны потеряли контроль над более 3600 км² территории, в частности в ноябре теряли более 20 км² в сутки, тогда как в 2023 году в целом потеряли около 540 км², а освободили около 430 км².

Источник: портал "Милитарный" на основе данных сервиса DeepState

Детали: Как говорится в материале, наибольшие потери 2024 года пришлись на Донецкую и Харьковскую области.

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Портал приводит ориентировочные площади потерь украинской территории по месяцам:

июнь – 100 км² в месяц и 3,4 км² в сутки

июль – 160 км² в месяц и 5,2 км² в сутки

август – 370 км² в месяц и 12 км² в сутки

сентябрь – 400 км² в месяц и 13,4 км² в сутки

октябрь – 560 км² в месяц и 18,7 км² в сутки

ноябрь – 610 км² в месяц и 20,3 км² в сутки

декабрь – 510 км² в месяц и 16,45 км² в сутки.

В Донецкой области в течение всего года активность сил противника была наибольшей.

На участке Великая Новоселка – Очеретино за год противник сумел взять под контроль более 2400 км² территории, продвигаясь на всей без исключения протяженности Великая Новоселка – Очеретино, максимальная глубина захваченных территорий составляет 45 км. Тем самым сократив расстояние до административной границы с Днепропетровской областью на расстояние менее 10 км южнее Покровска.

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На участке Нью-Йорк – Северск в течение года противник смог взять под контроль не менее 335 км² территории. Портал отмечает, что точность подсчета осложняется наличием существенной серой зоны южнее города Часов Яр.

На Лиманском и Купянском направлениях в течение года противник получил контроль над не менее 479 км² территории.

На севере Харьковщины в результате наступления в мае 2024 года противник установил контроль над 211 км² территории и сумел взять под контроль 13 населенных пунктов. Однако Силы обороны не только смогли остановить вражеское наступление, но и на определенных участках восстановили контроль территорий. По оценке "Милитарного", в целом операция на севере Харьковской области по состоянию на конец 2024 года закончилась для противника неудачей.

На Херсонщине в течение года оккупанты захватили около 95 км², которые по состоянию на декабрь 2023 года находились под контролем Сил обороны. Более половины утраченных территорий приходится на ликвидированный противником плацдарм СОУ в селе Крынки и продвижение в окружающих островах.

В Запорожской области Силы обороны потеряли контроль над 97 км² территории. Больше всего противник сумел вернуть контроль над территориями, утраченными в районе села Роботино во время наступления СОУ в 2023 году. Остальные изменения носят локальный характер.

Также в районе Каменского Силы обороны смогли улучшить тактическое положение и взять под контроль около 5 км² территории.

В Курской области в ходе операции, начавшейся в августе, Силы обороны Украины в течение месяца смогли взять под контроль 1100 км² территории. На конец года под контролем Украины оставалось около 460 км².

"Милитарный" прогнозирует, что противник продолжит усилия над завершением взятием городов Курахово, Торецк и Часов Яр под полный контроль, будет наступать в направлении административной границы Днепропетровской области с перспективой начала боевых действий в области, увеличением контроля над территорией Донецкой области на всех направлениях.

Отдельно стоит ожидать увеличения усилий над ликвидацией плацдармов СОУ на левом берегу реки Оскол и расширением своих на его правом берегу. Так же велика вероятность дальнейших попыток осуществить высадку на правом берегу Днепра на Херсонщине или других областях для оттягивания и без того ограниченных резервов СУО, говорится в материале. Также портал прогнозирует, что противник будет продолжать вытеснение украинских сил из Курской области и наращивание огневого воздействия на украинское приграничье.

Справочно: Для сравнения, площадь резиденции беглого экс-президента Виктора Януковича "Межигорье" составляет 1.4 км². Таким образом, в ноябре Украина потеряла территорию, сопоставимую с 14 площадями "Межигорья".

Площадь футбольного поля на НСК "Олимпийский" - 7140 м² или 0.007 км².

Что предшествовало: Соучредитель "Милитарного" и руководитель фонда "Повернись живим" Тарас Чмут в интервью УП в декабре отмечал, что потенциала захватить полностью Херсон, Запорожье, Днепр или Харьков у врага нет, однако противник может воспользоваться хаосом в управлении украинскими войсками и достичь определенных локальных побед.