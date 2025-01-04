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В России заявили об атаке дрона ВСУ на пропагандистов: один убит, 5 ранены

Катерина ТищенкоСуббота, 4 января 2025, 21:32
В России заявили об атаке дрона ВСУ на пропагандистов: один убит, 5 ранены
По данным РИА Новости, атакованное авто на оккупированной Донетчине, скриншот видео

Российское государственное агентство РИА Новости заявило, что вследствие удара украинского дрона по автомобилю на трассе Донецк-Горловка убит внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов, ранены еще 5 представителей российских "СМИ".

Источник: РИА Новости

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Детали: Агентство заявило, что внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов погиб при ударе дрона ВСУ по гражданской машине на трассе Донецк-Горловка на оккупированной территории Донецкой области.

Среди раненых – корреспонденты РИА Новости Максим Романенко и Михаил Кевхиев.

Агентство отметило, что его корреспонденты находятся в удовлетворительном состоянии.

РосcияпропагандаСМИбеспилотники
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