В России заявили об атаке дрона ВСУ на пропагандистов: один убит, 5 ранены
Суббота, 4 января 2025, 21:32
Российское государственное агентство РИА Новости заявило, что вследствие удара украинского дрона по автомобилю на трассе Донецк-Горловка убит внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов, ранены еще 5 представителей российских "СМИ".
Источник: РИА Новости
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Детали: Агентство заявило, что внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов погиб при ударе дрона ВСУ по гражданской машине на трассе Донецк-Горловка на оккупированной территории Донецкой области.
Среди раненых – корреспонденты РИА Новости Максим Романенко и Михаил Кевхиев.
Агентство отметило, что его корреспонденты находятся в удовлетворительном состоянии.