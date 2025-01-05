Российский Таганрог атаковали беспилотники
Воскресенье, 5 января 2025, 09:09
В Таганроге Ростовской области в ночь на 5 января после атаки БПЛА повреждены стены жилых домов.
Источник: губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, Astra
Детали: По словам врио губернатора Юрия Слюсаря, с полуночи силы ПВО сбили 37 беспилотников над Ростовской областью.
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Он утверждает, что в результате падения обломков повреждено имущество у жителей Таганрога и Неклиновского района.
Пострадавших среди гражданских не зафиксировано.
Всего за ночь МО РФ заявило якобы о сбитии 61 украинского беспилотного летательного аппарата.
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В частности, 37 БпЛА уничтожены над территорией Ростовской области, 20 – над территорией Брянской области, два – над территорией Воронежской области, по одному над Белгородской и Орловской областями.