Российский Таганрог атаковали беспилотники

В Таганроге Ростовской области в ночь на 5 января после атаки БПЛА повреждены стены жилых домов.

Источник: губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, Astra

Детали: По словам врио губернатора Юрия Слюсаря, с полуночи силы ПВО сбили 37 беспилотников над Ростовской областью.

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Он утверждает, что в результате падения обломков повреждено имущество у жителей Таганрога и Неклиновского района.

Пострадавших среди гражданских не зафиксировано.

Всего за ночь МО РФ заявило якобы о сбитии 61 украинского беспилотного летательного аппарата.

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В частности, 37 БпЛА уничтожены над территорией Ростовской области, 20 – над территорией Брянской области, два – над территорией Воронежской области, по одному над Белгородской и Орловской областями.