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Оккупанты ночью атаковали более чем сотней беспилотников

Роман ПетренкоВоскресенье, 5 января 2025, 09:26
Оккупанты ночью атаковали более чем сотней беспилотников
фото: ВС

В ночь на 5 января 2025 года противник атаковал 103 БпЛА украинские области, из них сбит 61, еще 42 - "локально потеряны".

Источник: Воздушные силы

Детали: По данным военных, оккупанты атаковали из российских Брянска, Миллерево, Орла.

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Беспилотники были сбиты в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Житомирской и Хмельницкой областях. Попаданий не зафиксировано.

На Харьковщине повреждены несколько частных домов из-за падения пораженного ударного БпЛА, есть пострадавшие гражданские.

Воздушные силы ВСУбеспилотники
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