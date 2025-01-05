СМИ: Зеленский взял под личный контроль ситуацию по 155 бригаде

Президент Владимир Зеленский во время Ставки верховного главнокомандующего взял ситуацию по 155 ОМБр "Анна Киевская" под личный контроль.

Источник: главред "Цензор.нет" Юрий Бутусов

Детали: Бутусов в воскресенье написал, что Зеленский заслушал информацию о ситуации в 155-й механизированной бригаде, а "больше всего его заинтересовали обстоятельства дезертирства во Франции нескольких десятков военнослужащих бригады и самовольного оставления части 1700 военнослужащих при формировании бригады в Украине".

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Глава государства также поручил ведомствам предоставить официальные доклады. Среди них - Главная инспекция Минобороны, Генштаб, Командование сухопутных войск, ГБР и СБУ.

Прямая речь Бутусова: "Главнокомандующий ВСУ Сырский обвинил в дезертирстве солдат во Франции командование 155-й бригады, которое якобы не уделяло времени общению с солдатами...

... Все командование 155-й бригады решением Сырского уже отстранено или в процессе отстранения от занимаемых должностей - комбриг, начальник штаба, все заместители комбрига, некоторые другие штабные офицеры и некоторые комбаты".

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Детали: По данным СМИ, сейчас на командном пункте бригады постоянные комиссии, офицеры штаба дают объяснения всем проверяющим и контролирующим, кто должен подать свои отчеты.

Бутусов также отметил, что у 155 бригады забрали дивизион новейших 155-мм пушек "Цезарь", часть бронемашин VAB и часть танков "Леопард" и передали другим бригадам.

По его словам, подготовленных во Франции операторов ПТРК "Милан" используют в бригаде как пехотинцев.

Справка: 155 бригада работает на Покровском направлении.

Напомним: Ранее Бутусов изложил факты относительно ненадлежащего формирования и обеспечения вновь созданной 155 механизированной бригады "Анна Киевская". Государственное бюро расследований отметило, что ведет расследование по статьям о превышении полномочий и дезертирстве.