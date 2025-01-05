Силы обороны отбили два штурма на Купянщине: враг рвется к Боровой

3-го и 4-го января батальон ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й ОШБр вместе с гвардейцами бригады НГУ "Буревій" и десантниками 77-й отдельной аэромобильной бригады отбили два штурма на Купянском направлении в районе села Загризово.

Источник: Батальон ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр им. Ивана Сирко

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Детали: Атака началась ночью на 3 января (первый штурм) и продолжилась утром 4-го января (второй штурм). Оба механизированных наката были остановлены. Сейчас россияне продолжают наступательные действия на Купянском направлении.

Экипажи БПЛА батальона ударных БпАК "Ахиллес" в течение двух дней остановили 20 единиц бронированной техники противника. Уничтожено и повреждено:

Танк – 5 ед (из них 2 уничтожены, 3 повреждены);

БМП – 10 ед (из них уничтожены 4 ед, 6 повреждены);

МТ-ЛБ – 3 ед (из них 1 уничтожен, 2 повреждены);

БТР – 1 ед поврежден;

ГМЗ (бронированная машина минного заграждения) – 1 ед повреждена.

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Прямая речь командира первой ударной роты батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Антона Шмагайло: "Противник предпринял очередную попытку расширить клин своего плацдарма на левом берегу реки Оскол (Купянское направление). Для противника задача остается без изменений – захватить левобережную часть Купянска и Купянска-Узлового. Вместе с тем, из действий противника усматривается, что вероятно он готовит предпосылки для дальнейшего выхода на окраины Боровой".

Контекст: Ключевые населенные пункты плацдарма Сил обороны, тянущегося вдоль левого берега реки Оскол: Купянск, Купянск-Узловой и Боровая.

Основную роль в наступлениях играют танковые дивизии, входящие в состав первой танковой армии РФ. А ключевая роль в отражении этих наступлений принадлежит слаженной работе различных структурных подразделений СОУ, которые держат определенный отрезок, и объединенное огневое воздействие на противника, неотъемлемой составляющей которого являются разведывательные и ударные беспилотники, в частности батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр.

Еще в октябре противнику путем массированных атак, больших потерь техники и ОС удалось разрезать пополам плацдарм Сил обороны в районе населенных пунктов Кругляковка, Колесниковка, Загрызово. Именно на этом участке в первые дни января продолжаются самые интенсивные бои на Купянском направлении.

Что предшествовало: Командир первой ударной роты батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Антон Шмагайло предположил, что россиянам дали приказ достичь на направлении конкретных целей к конкретной дате – вероятно, захватить Купянск-Узловой под Новый год.

Поддержка:

Сбор на дроны с оптоволокном. Батальон ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92 ОШБр, который выполняет боевые задачи сразу на двух отрезках – Харьковском и Купянском, собирает 1,5 млн грн на дроны с оптоволокном, которые являются действенным инструментом для обхода вражеской РЭБ и отражения штурмов противника.