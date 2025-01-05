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Россияне атаковали территорию предприятия в Харькове БпЛА типа "Молния"

Катерина ТищенкоВоскресенье, 5 января 2025, 19:52
Россияне атаковали территорию предприятия в Харькове БпЛА типа Молния
иллюстративное фото УП

В воскресенье российские войска нанесли удары по Харькову с помощью БпЛА типа "Молния", пострадало административное здание предприятия и частный дом.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Детали: Синегубов сообщил, что около 14:45 на пересечении Салтовского и Киевского районов Харькова зафиксировали прилет БпЛА типа "Молния". Повреждения получил частный дом.

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Впоследствии председатель ОВА сообщил, что около 16:00 в Холодногорском районе Харькова зафиксирован еще один прилет БпЛА типа "Молния".

Попадание обнаружено на крыше административного здания одного из предприятий. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Харьковбеспилотники
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