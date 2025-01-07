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ISW проанализировал новое наступление Сил обороны на Курщине РФ

Ольга ГлущенкоВторник, 7 января 2025, 04:40
ISW проанализировал новое наступление Сил обороны на Курщине РФ
иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Активизация наступления Сил обороны в Курской области РФ, по данным аналитиков Института изучения войны (ISW), может свидетельствовать о новом этапе операции украинских защитников на Курщине, однако ISW не готов давать какие-либо прогнозы этому.

Источник: ISW

Дословно: "Украинские силы недавно достигли тактических успехов на фоне продолжения интенсивных наступательных операций на украинском выступлении в Курской области 6 января. Геолокационные кадры, опубликованные 5 и 6 января, указывают на то, что украинские силы недавно продвинулись вперед в южном Бердине, центральной части Русского Поречного и центральной части Новосотницкого (все к северо-востоку от Суджи)".

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Детали: Министерство обороны России и российские блогеры заявили 6 января, что российские силы отбили украинскую механизированную атаку силами примерно взвода под Бердином, и что российские силы, включая элементы группы "Талиб" Росгвардии, отбили украинские атаки под Новосотницким.

Дословно: "Российские блогеры утверждали, что зачистку районов вблизи Бердина и Новосотницкого осуществляли подразделения 30-го мотострелкового полка (72-я мотострелковая дивизия, 44-й армейский корпус, Ленинградский военный округ), 2-й бригады спецназа (Главное управление ГРУ ГШ ВС РФ), 11-й воздушно-десантной бригады (ВДВ), а также подразделения спецназа „Ахмат"".

Детали: Один российский блогер охарактеризовал недавние украинские атаки в Курской области как усиление разведки в ходе силовых операций, что может быть отвлекающим маневром для будущих операций.

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Дословно: "Активизация украинских наступательных операций в Курской области может быть начальным этапом скоординированной украинской операции в Курской области или где-либо еще на территории военных действий, хотя ISW не готов сделать какой-либо конкретный прогноз".

Детали: В обзоре добавляют, что российские войска попытались использовать украинские атаки к северо-востоку от Суджи для наступления в других местах на украинском выступлении в Курской области 6 января.

Однако ISW не нашел подтверждения этим заявлениям.

Вместе с тем аналитики предполагают, что "украинские войска, возможно, продолжают наносить дальние удары по российским тыловым районам в Курской области в рамках усилий по использованию интегрированного ударного потенциала для поддержки наземных операций".

Однако ISW, как отмечается, не может самостоятельно подтвердить и этих данных.

Дословно: "ISW ранее оценивал, что украинские силы, возможно, пытаются интегрировать возможности высокоточных ударов на большем расстоянии и деятельность систем РЭБ для поддержки наземных операций".

Ключевые выводы ISW за 6 января:

  • Украинские войска недавно достигли тактических успехов на фоне продолжения интенсивных наступательных операций на украинском выступлении в Курской области 6 января.
  • Российские войска пытались использовать украинские атаки к северо-востоку от Суджи для наступления в других местах на украинском участке фронта в Курской области 6 января.
  • Украинские войска, возможно, продолжают наносить дальние удары по российским тыловым районам в Курской области в рамках усилий по использованию ударных возможностей для поддержки наземных операций.
  • По сообщениям, 3 января российские войска казнили новых украинских военнопленных.
  • Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что Украина и Россия достигли предварительной договоренности о проведении очередного обмена пленными в 2025 году.
  • Лидеры чеченского спецназа "Ахмат" и российской диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич" встретились 6 января и распространили сообщение об этническом разнообразии и согласии в России.
  • Российские войска продвинулись в Лиманском, Торецком и Покровском направлениях, а Министерство обороны России заявило, что российские войска захватили Курахово.
  • Президент Украины Владимир Зеленский в интервью, опубликованном 5 января, заявил, что в Курской области было убито и ранено 3800 северокорейских военнослужащих.

ISWКурская область война
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