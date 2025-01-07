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В Молдове не против, чтобы Украина помогла Приднестровью с энергоресурсами

Сергей Сидоренко, Мария ЕмецВторник, 7 января 2025, 12:14
В Молдове не против, чтобы Украина помогла Приднестровью с энергоресурсами
фото: getty images

Официальный Кишинев не возражал бы против предложения Украины помочь непризнанному Приднестровью в условиях энергокризиса, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу в регионе.

Источник: премьер-министр Молдовы Дорин Речан в комментарии "ЕвроПравде"

Детали: Речан отметил, что Кишинев не обращался к Украине с просьбами помочь Приднестровью энергоресурсами, но не возражал бы против этого.

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"Мы не просили Киев ни о какой помощи в этом смысле, но (мы бы согласились) если бы Киев предложил помощь... Например, возможна поставка угля, если будет запрос об этом со стороны приднестровского региона, от руководства электростанции в Кучургане (в Приднестровье)", – сказал Дорин Речан.

Заметим, что поставки газа выглядят значительно лучшим вариантом, чем уголь, потому что позволят запустить также котельные, которые в приднестровских городах работают на газе.

Предложение Украины помочь непризнанному Приднестровью в условиях энергокризиса, начавшегося с прекращением поставок российского газа, может сломать планы Кремля выставить президента Молдовы Майю Санду виновницей гуманитарной катастрофы в регионе, а кого-то из лидеров пророссийских сил в Молдове – "спасителем, который договорился с Москвой".

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На такой сценарий указывают упрямые отказы руководства непризнанного региона принять помощь с закупкой газа, которую предложила Молдова – и отрицание того, что эти предложения были, и ожидания, что ситуация решится другим способом.

От успеха этой пропагандистской операции может зависеть результат предстоящих парламентских выборов в Молдове, которые будут иметь большое значение для будущего и безопасности и Молдовы, и Украины.

МолдоваПриднестровьеУкраинаэнергетика
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