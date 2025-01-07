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Ситуация в Курахово сложная, ВСУ держатся на западной окраине города – "Хортица"

Валентина РоманенкоВторник, 7 января 2025, 14:29
Ситуация в Курахово сложная, ВСУ держатся на западной окраине города – Хортица
фото Getty Images

Российские оккупационные войска пытаются "разобрать по камешку" все дома в Курахово Донецкой области, Силы обороны держатся в западной части города.

Источник: спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" майор Виктор Трегубов в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Россияне просто пытаются уничтожить все дома, даже малоэтажные в городе. Когда город полностью уничтожен, там просто негде держать оборону, потому что фактически нет укреплений. Любой дом - это укрепление, если нет домов, если там просто выжженная земля, то оборону там держать невозможно.

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Сейчас ситуация в Курахово действительно довольно тяжелая, потому что значительная часть города уничтожена. Украинские войска держатся на западной части города, на его западной окраине. В том числе держат электростанцию, которая находится в городе".

Детали: В то же время офицер отметил, что украинские войска продолжают уничтожать российскую живую силу и технику, нанося потери и препятствуя продвижению противника.

Донецкая областьвойна
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