Трамп заявил, что встреча с Путиным должна подождать

Избранный президент США Дональд Трамп считает, что встречаться с российским лидером Владимиром Путиным до инаугурации неуместно.

Источник: Трамп на пресс-конференции в США 7 января, сообщает "Европейская правда"

Детали: На вопрос о возможной встрече с хозяином Кремля Трамп сказал, что "в курсе, что Путин хотел бы встретиться".

Реклама:

"Не думаю, что уместно встречаться до 20 января, что мне не нравится. Потому что ежедневно убивают много-много молодых людей, солдат", – добавил он.

Далее Трамп в очередной раз заявил, что полномасштабной войны России в Украине "никогда не должно было произойти", и этого бы не произошло, если бы он был президентом.

Стоит отметить, что во время избирательной кампании Трамп неоднократно хвастался своими хорошими отношениями с главой Кремля. Он также неоднократно обещал закончить войну в Украине в течение 24 часов в случае своего избрания.

РЕКЛАМА:

Недавно Путин во время ежегодной пресс-конференции для СМИ сказал, что "готов" к потенциальным переговорам с Трампом.

А Трамп заявил 23 декабря, что правитель России выразил желание встретиться с ним как можно быстрее, чтобы обсудить войну в Украине.