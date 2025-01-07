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Трамп заявил, что встреча с Путиным должна подождать

Олег Павлюк, Евгений КизиловВторник, 7 января 2025, 20:28
Трамп заявил, что встреча с Путиным должна подождать
фото: Getty Images

Избранный президент США Дональд Трамп считает, что встречаться с российским лидером Владимиром Путиным до инаугурации неуместно.

Источник: Трамп на пресс-конференции в США 7 января, сообщает "Европейская правда"

Детали: На вопрос о возможной встрече с хозяином Кремля Трамп сказал, что "в курсе, что Путин хотел бы встретиться".

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"Не думаю, что уместно встречаться до 20 января, что мне не нравится. Потому что ежедневно убивают много-много молодых людей, солдат", – добавил он.

Далее Трамп в очередной раз заявил, что полномасштабной войны России в Украине "никогда не должно было произойти", и этого бы не произошло, если бы он был президентом.

Стоит отметить, что во время избирательной кампании Трамп неоднократно хвастался своими хорошими отношениями с главой Кремля. Он также неоднократно обещал закончить войну в Украине в течение 24 часов в случае своего избрания.

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Недавно Путин во время ежегодной пресс-конференции для СМИ сказал, что "готов" к потенциальным переговорам с Трампом.

А Трамп заявил 23 декабря, что правитель России выразил желание встретиться с ним как можно быстрее, чтобы обсудить войну в Украине.

ТрампПутин
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