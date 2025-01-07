Алиев назвал Армению "фашистским государством" и угрозой для региона

Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что его страна соседствует с "фашистским государством", имея в виду Армению, которую он назвал "источником угрозы для региона".

Источник: Алиев сказал в интервью азербайджанским телеканалам во вторник, 7 января, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АРА

Детали: По словам Алиева, Армения "фактически является источником угрозы для региона", а независимое армянское государство "по сути является фашистским государством", потому что им "в течение почти 30 лет руководили носители фашистской идеологии".

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"Поэтому фашизм должен быть уничтожен. Его уничтожит либо руководство Армении, либо мы. Другого выхода у нас нет", – добавил он.

Заявления президента Азербайджана обозначает очередную эскалацию в отношениях Баку и Еревана, которые более года ведут переговоры о заключении мирного соглашения.

Официальная Армения пока не комментировала заявления азербайджанского президента.

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В конце августа 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил об официальном предложении Азербайджану подписать мирный договор, ссылаясь на достаточный прогресс по ключевым вопросам двусторонних переговоров.

Страны фактически находятся в состоянии войны после провозглашения независимости более 30 лет назад, а в 2020 и 2023 годах Азербайджан в результате военных действий вернул контроль над Нагорным Карабахом.