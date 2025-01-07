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Deepstate: Почти все Курахово оккупировано врагом

Татьяна ОлейникВторник, 7 января 2025, 23:02
Deepstate: Почти все Курахово оккупировано врагом
скриншот - deepstate

Аналитический проект Deepstate сообщил, что почти все Курахово Донецкой области оккупировано российскими войсками и это дает возможность россиянам продвигаться на запад.

Источник: Deepstate

Детали: По данным проекта, по состоянию на конец суток 6 января в пределах города Курахово в окрестностях ТЭС еще было определенное количество наблюдательных пунктов, но глобально это уже не влияет на контроль над городом.

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Аналитики также утверждают, что россияне перебрасывают часть подразделений на другой участок возле Мирнограда, где ожидается наращивание количества атак врага.

По их информации, контроль над городом дает врагу много преимуществ для развития наступательных действий на запад.

Что предшествовало:

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Российское Министерство обороны утром 6 января заявило о захвате города Курахово в Донецкой области, зато украинские защитники отчитывались о продолжении российских штурмов в городской застройке.

боевые действияДонецк
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