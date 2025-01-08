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На "Рамштайне" определят план обороноспособности Украины до 2027 года – Пентагон

Ольга ГлущенкоСреда, 8 января 2025, 03:54
На Рамштайне определят план обороноспособности Украины до 2027 года – Пентагон
во время 23 "Рамштайна", фото: Пентагон

Во время предстоящего 25-го заседания Контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн в Германии 9 января намерены определить оборонные способности Украины в поддержку сил сдерживания до 2027 года.

Источник: сайт Пентагона

Детали: В сообщении отмечается, что министр обороны США Ллойд Остин отбудет из Вашингтона на авиабазу Рамштайн, Германия, где 9 января проведет 25-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG).

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Дословно из сообщения Пентагона: "На этой знаковой встрече министр Остин встретится с министрами обороны и высшим военным руководством со всего мира, чтобы обсудить насущные потребности Украины на поле боя, долгосрочные оборонные потребности, а также важную координацию, которая осуществляется через коалиции сил и средств.

Встреча будет сосредоточена на необходимости обеспечения непрерывного снабжения ключевых сил и средств, включая системы противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы и бронетехнику, а также на усилиях по укреплению оборонно-промышленной базы".

Детали: Кроме того, сообщили два высокопоставленных представителя оборонного ведомства США, во время предстоящего 25-го заседания UDCG на авиабазе Рамштайн в Германии группа коалиционных лидеров соберется, чтобы определить оборонные способности Украины в поддержку развития надежных сил сдерживания до 2027 года.

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В Пентагоне напоминают, что UDCG, которую Остин основал в ответ на неспровоцированное вторжение России в Украину 24 февраля 2022 года, является коалицией около 50 стран, которые регулярно встречаются для обсуждения потребностей безопасности Украины.

В рамках общей UDCG существует коалиционная лидерская группа, состоящая из восьми коалиций сил и средств. Каждая коалиция представляет один из аспектов военных возможностей Украины и возглавляется по меньшей мере двумя отдельными странами-членами НАТО.

Прямая речь представителя Пентагона: "Лидеры этих коалиций должны одобрить дорожные карты, которые определяют потребности и цели Украины в сфере военно-воздушных сил, бронетехники, артиллерии, разминирования, беспилотников, интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, информационных технологий и морской безопасности до 2027 года.

Эти дорожные карты предназначены для того, чтобы дать возможность донорам планировать и поддерживать Украину в будущем".

Детали: Отвечая на вопрос, существует ли беспокойство относительно дальнейшей судьбы UDCG, если американская поддержка группы уменьшится после прихода к власти новой администрации 20 января, чиновники подчеркнули, что многосторонний характер построения UDCG и ее коалиций поможет укрепить устойчивость группы в будущем.

Прямая речь представителя Пентагона: "Мы уверены, что многосторонний подход, заложенный министром Остином, а также его приверженность совместной работе и уважение к возможностям европейских стран позволили сделать больше вместе, чем мы могли бы сделать по отдельности".

"...группа лидеров встретится на уровне министров, чтобы заложить прочный фундамент для будущего этих коалиций".

"Я не могу говорить о решении следующей администрации (избранного президента США Дональда Трампа - ред.) относительно ее роли в UDCG, но я уверен в преданности европейских партнеров и их возможностях и опыте. И я убежден, что эти коалиции будут работать".

Детали: Подтверждая точку зрения первого чиновника, второй чиновник Пентагона отметил, что, хотя 25-я UDCG будет последней для Остина, Министерство обороны США не свернет работу группы, она продолжится.

В американском оборонном ведомстве напомнили, что с момента основания UDCG в апреле 2022 года США, их союзники и партнеры выделили более 126 миллиардов долларов на помощь Украине в сфере безопасности.

25-я встреча UDCG запланирована на четверг, 9 января.

Рамштайнпомощь Украиневойна
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